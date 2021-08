Messi et Neymar se retrouvent à Paris

13/08/2021 à 8h50 CEST

Les deux grandes stars du PSG, Leo Messi et Neymar, s’affronteront à nouveau ensemble après leur étape réussie au FC Barcelone. L’Argentin n’est pas parvenu à un accord de renouvellement avec le club du Barça et a fini par signer au PSG, équipe pour laquelle Neymar a signé en 2017 en échange de 222 millions d’euros, à la recherche d’une nouvelle Ligue des Champions dans son palmarès.

L’Argentin et le Brésilien sont tous deux amis en dehors du terrain et ils se comprennent à merveille sur le terrain : à Barcelone, ils se sont entraidés jusqu’à 26 fois en Liga, une connexion seulement dépassée par Leo Messi lui-même et Luis Suárez, le troisième membre du triplet offensif, qui a atteint 36.

Cette fois avec Mbappé comme troisième élément de la formule, Messi et Neymar se retrouvent à côté de la Tour Eiffel dans ce qui est un combo mortel. Le PSG, qui a également signé d’autres joueurs importants comme Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf ou Wijnaldum, possède l’une des attaques les plus puissantes du continent et du monde et le principal prétendant à tout gagner.

Messi et Neymar, par terreur pour défendre le PSG

Les deux joueurs du PSG ont été un cauchemar pour le PSG ces dernières années : Aucun joueur n’a marqué plus de buts pour l’équipe parisienne en Ligue des champions que Neymar (7) et Leo Messi (6). L’élimination en huitièmes de finale de la saison 2016/17, quand Barcelone a battu le PSG (6-1) au Camp Nou pour se qualifier pour le prochain tour.

Avec l’élastique Barcelona, Messi a marqué 672 buts en 778 matchs pour devenir le meilleur joueur de tous les temps pour le club catalan, tandis que Neymar a marqué 105 buts en 186 matchs au cours de ses quatre années à Barcelone..