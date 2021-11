Messi et Paredes, blessés, s’entraînent séparément lors du premier entraînement de l’Argentine

11/09/2021 à 02:32 CET

Le capitaine argentin Lionel Messi et le milieu de terrain Leandro Paredes se sont entraînés séparément ce lundi par les chemins blessure et ils n’étaient pas à égalité avec leurs coéquipiers lors du premier entraînement de l’Albiceleste en vue des matches contre l’Uruguay et le Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar 2022.

En un vidéo diffusé par l’Association argentine de football (AFA) à travers les réseaux sociaux on constate que les joueurs du Paris Saint-Germain traînent une gêne musculaire ils ont trotté sur le côté du champ.

« Différencié. Lionel Messi et Leandro Paredes l’ont fait différentes tâches du groupe suivi de près par l’un des kinésiologues du campus », a indiqué l’AFA sur son site Internet.

« Les footballeurs qui ont joué hier ont exercices de régénération dans le gymnase, tandis que les autres, répétaient la coordination, les actions techniques et tactiques dans un espace confiné. Par la suite, le directeur technique a aménagé deux blocs de football dans un espace réduit divisé en trois équipes et avec des slogans différents », a ajouté l’AFA.

La puce a presque deux mois avec gêne au genou gauche et Paredes a subi une déchirure au quadriceps à la mi-octobre.

Les deux et Ángel Di María, du Paris Saint Germain, est arrivé dans le pays dimanche le matin et ils ont été les premiers à pénétrer dans les locaux de l’AFA à Ezeiza, province de Buenos Aires.

Le reste des footballeurs est arrivé dans le pays dans les heures qui ont suivi.

L’équipe de football argentine a des séances d’entraînement prévues mardi après-midi et mercredi matin.

L’Albiceleste se rendra en Uruguay le 12 novembre au treizième jour des tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 et recevra Canarinha le 16 du même mois pour la date suivante.

Même avec un jeu de moins, Le Brésil et l’Argentine mènent invaincus les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec respectivement 31 et 25 points.

Ils sont suivis par l’Équateur (17), la Colombie (16), l’Uruguay (16), le Chili (13), la Bolivie (12), le Paraguay (12), le Pérou (11) et le Venezuela (7).

La liste de 34 joueurs comprend plusieurs surprises, comme la présence des jeunes Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (River Plate), Exequiel Zeballos (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus), Gastón Ávila (Rosario Central) et Federico Gómez Gerth (Tigre).