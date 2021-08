Messi et Ronaldo ont de nouvelles équipes, mais les mêmes problèmes du football demeurent

Le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et celui de Cristiano Ronaldo à Manchester United ont peut-être modifié le paysage du football européen, mais si le mercato de cet été nous a appris quelque chose, c’est que le vrai pouvoir dans le sport est le même qu’avant année. Manchester United pourrait enfin, après plusieurs années dans l’ombre inconnue de son rival de crosstown, être équipé pour défier Manchester City en tête du classement de la Premier League, et le PSG pourrait enfin remporter le titre de Ligue des champions qu’il essaie d’acheter depuis des années. , mais la pandémie de COVID-19 est toujours la force dominante dans le football. Même maintenant, avec des fans de retour dans les tribunes et le football se présentant comme un emblème du retour prudent du monde à la normale, le virus écrit toujours l’histoire du jeu.

Ce n’est un secret pour personne que bon nombre des clubs les plus célèbres au monde étaient mal gérés bien avant que le coronavirus ne frappe. « Mauvaise gestion » est probablement un mot trop gentil. Le nouveau livre du chroniqueur du Financial Times Simon Kuper – qui détaille, entre autres, la débâcle financière qui a conduit à la sortie de Messi du FC Barcelone, le club où il a passé toute sa carrière – a le titre modeste The Barcelona Complex ; il aurait tout aussi bien pu s’appeler Le château de cartes de Barcelone qui a été aspergé de kérosène et allumé en feu alors qu’il était directement sur le chemin d’une tornade (qui était également en feu). Face à un afflux massif et à peine réglementé de richesses pétrochimiques dans des clubs comme Manchester City, Chelsea et le PSG, de nombreux clubs de la vieille garde ont essayé de rester compétitifs sur un marché en rapide distorsion en achetant des joueurs qu’ils ne pouvaient pas se permettre, en misant sur l’idée qu’ils pourraient augmenter leurs revenus futurs pour couvrir les déficits. Pour augmenter les revenus futurs, cependant, ils devaient continuer à gagner (ce qui signifiait acheter plus de joueurs qu’ils ne pouvaient pas se permettre) et augmenter le parrainage et le merchandising (ce qui signifiait générer un enthousiasme international avec de nouvelles recrues, ce qui signifiait acheter plus de joueurs qu’ils ne pouvaient pas se permettre) . Des clubs qui semblaient imparables il y a quelques années à peine, des géants du jeu comme Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, se sont maintenant retrouvés à vaciller sur un fil élevé. Si tout se passait comme prévu, ils pourraient à peu près rester à flot, mais si une chose tournait mal – une mauvaise saison, une année creuse – tout l’édifice de l’optimisme et de la dette pourrait s’effondrer.

Puis l’année dernière est arrivée. Les reçus de la porte ont disparu car les blocages interdisaient aux fans d’assister aux matchs. Les revenus ont plongé. De nombreux clubs, dont Barcelone, ont été réduits à négocier des baisses de salaire avec leurs joueurs. Le projet insensé et infortuné de la Super League européenne a été largement moqué pour le manque de prévoyance apparent dans son lancement raté, mais il s’est avéré que le déploiement maladroit était la clé de toute la mascarade. Les clubs qui ont proposé l’idée n’avaient pas de plan directeur diabolique ; la plupart d’entre eux espéraient simplement un paiement rapide des investisseurs privés pour colmater les fuites dans leurs bilans. Les clubs n’étaient même pas particulièrement secrets à ce sujet: Florentino Pérez, le président du Real Madrid qui a monté la défense publique la plus forte de la Super League, l’a décrit comme une étape nécessaire pour empêcher “une mutinerie d’équipes alors qu’elles font faillite”.

Le football est un jeu magnifique et lyrique, mais rien de tout cela n’était lyrique ou beau. En vertu des règles de la Liga qui limitent la taille de la masse salariale d’un club en pourcentage de ses revenus, Barcelone, qui a perdu entre 400 et 500 millions d’euros la saison dernière, ne pouvait littéralement pas se permettre d’inscrire ses joueurs pour les matchs de championnat espagnol tout en payant le salaire de Messi. , qui aurait été quelque part au sud de 1 million d’euros par semaine. Messi a accepté une incroyable baisse de salaire de 50 % ; le club n’arrivait toujours pas à le faire fonctionner. On peut dire que le meilleur joueur de l’histoire du jeu a quitté le club qui l’avait signé en tant que garçon, non pas parce qu’il voulait y aller, non pas parce que le club voulait le perdre, mais parce que la pandémie s’est écrasée sur l’incompétence financière du club et a laissé tout le monde impliqué sans le choix.

C’est la même histoire avec Ronaldo – ou plutôt, c’est une version plus douce de la même histoire, puisque la Juventus n’a pas été aussi mal gérée que Barcelone, et Ronaldo voulait, de l’avis de tous, déménager. Mais les géants italiens ne s’empressaient pas de vendre un joueur historiquement grand qui a marqué 101 buts en 134 matchs et remporté deux scudetti à Turin. La Juventus a signé Ronaldo en 2018 dans l’espoir que l’argent qu’il a généré couvrirait son énorme salaire. Une crise sanitaire mondiale et des dizaines de millions d’euros de pertes de revenus plus tard, la Juventus avait besoin de Ronaldo en dehors de ses livres. Ronaldo voulait partir, mais il était toujours sous contrat ; à une époque précédente, le club aurait eu son mot à dire sur l’opportunité de le garder. Ce qui a donné à Ronaldo le pouvoir de partir – ce qui a conduit directement à la semaine de potins frénétiques, les observations de Jorge Mendes à Turin, les rapports qu’il était sur le point de signer avec Man City, les interventions de dernière minute d’Alex Ferguson et Rio Ferdinand, et enfin au retour émotionnel dans son ancien club – ont été les retombées financières de COVID-19.

Cela a été un été au cours duquel une grande partie du monde a apparemment voulu agir comme si tout était normal même si tout ne l’est pas, et le football ne fait pas exception. Les fans sont de retour dans les tribunes, alors même que la variante delta déferle sur plusieurs continents. Les équipes nationales voyagent pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde, même si les clubs de Premier League refusent de libérer certains joueurs en raison des exigences strictes de quarantaine du Royaume-Uni. Les épidémies de virus, comme celle qui a éliminé quatre joueurs d’Arsenal avant leur match d’ouverture de la ligue contre Brentford il y a deux semaines, sont traitées comme des interruptions malheureuses du jeu plutôt que comme des urgences nécessitant un traitement spécial. (La saison dernière, ce match d’Arsenal aurait probablement été reporté; cette saison, il a eu lieu et Arsenal a perdu 2-0.)

Les mouvements de Messi et Ronaldo semblent également conçus pour maintenir un sentiment illusoire de normalité dans la nouvelle réalité difficile du jeu. Barcelone et la Juventus continuent d’agir comme de grands clubs avec des modèles commerciaux durables, évitant ainsi un véritable calcul avec leurs choix. (Je suppose que le transfert des meilleurs joueurs du monde compte comme une sorte de calcul, mais cela bat l’alternative, en particulier pour Barcelone.) Messi et Ronaldo, eux aussi, commencent de nouveaux chapitres passionnants dans leur carrière plutôt que de passer leur mi-temps. la fin des années 30 a été attelée à des clubs en train de couler qui ne peuvent pas concourir pour des trophées tout en payant leurs salaires. Même Manchester United, un club extrêmement précieux et puissant qui a été pris du mauvais côté de l’extravagance des dépenses de l’État pour le blanchiment d’images, peut revenir en arrière tout en revendiquant un rare coup de transfert contre ses rivaux de la ville.

Je ne sais tout simplement pas où tout cela nous mène. Des fans, je veux dire. Le marché des transferts est devenu une sorte de demi-Super League à part entière, où seuls les clubs les plus riches – ceux parrainés par l’État comme Manchester City et le PSG, les projets de vanité milliardaires comme Chelsea et, occasionnellement, les mégamarques mondiales comme Manchester United—peut concourir. C’est excitant d’avoir Ronaldo de retour en Premier League, et c’est au moins semi-excitant de voir Messi dans la même équipe que Neymar et (pour l’instant) Kylian Mbappé. Mais il est pour le moins troublant de sentir l’histoire du jeu façonnée par le bas par un virus et un troupeau d’hommes en costume trop ambitieux, bien que le deuxième groupe, d’accord, ne soit pas exactement un nouvel arrivant dans le football. Ce qui est normal, pour moi, ce n’est pas que les grands clubs aient des livres équilibrés, ou que la structure de pouvoir existante se maintienne pour une autre génération, ou que l’ancien président du Barça Josep Bartomeu évite la montée en puissance. Ce qui est normal pour moi, c’est Messi à Barcelone.

Le sens dans le sport est si souvent fonction des associations. Cristiano Ronaldo a toujours voulu jouer pour tous les grands clubs, dans toutes les grandes ligues, et c’est bien ; Ronaldo n’est pas tant un galáctico qu’une galaxie à lui seul. Mais Messi était Barcelone. Messi, au PSG, n’a pas l’air d’être un joueur du PSG ; il ressemble à l’institution du FC Barcelone, étrangement instanciée sous forme humaine et obligée de se mesurer à elle-même en France. Messi a disputé 520 matches de championnat avec le Barça. Je ne sais pas combien de ceux que j’ai regardés. Assez pour avoir de nombreuses couches de souvenirs et des couches de sentiments à propos de ces souvenirs. Je ne veux pas suggérer que le football est d’une grande importance par rapport à beaucoup d’autres choses qui se passent dans le monde ; mais il me semble qu’une des choses que le sport peut offrir, c’est un sentiment de stabilité, un petit mouillage au quotidien, au milieu de tant d’instabilité ailleurs. Et bien que cela puisse sembler hors de propos de le dire, il me semble que ce qui aurait été réconfortant, en ce moment, aurait été que les souvenirs et les sentiments que j’ai de Messi à Barcelone soient autorisés à rester l’un de ces amarres, et développer à leur rythme. Chaque fois que je dois réfléchir à la stratégie financière d’une équipe sportive, quelque chose a déjà mal tourné.

Ronaldo ne jouera pour Manchester United qu’après la prochaine pause internationale, c’est-à-dire mi-septembre au plus tôt, mais Messi a fait sa première apparition pour le PSG dimanche contre le Stade de Reims. Il est sorti du banc, en tant que remplaçant, à la 66e minute. Comme pour souligner que le passé est irrécupérable, il a remplacé Neymar, son ami et ancien coéquipier barcelonais. C’était amusant de le voir jouer à nouveau au football, même s’il n’en faisait pas grand-chose ; les deux buts de la victoire 2-0 du PSG ont été marqués par Mbappé avant l’arrivée de Messi. Il y a eu quelques moments intrigants. À un moment donné, vers la 77e minute, Messi s’est élancé sur le flanc droit, s’affaissant un peu comme il le fait toujours, puis a lancé le ballon vers Mbappé dans la surface et a coupé à l’intérieur, à sa gauche. Mbappé, qui a 22 ans et qui n’est pas réputé pour le respect de ses aînés, s’est retourné et lui a rendu poliment le ballon, faisant prendre le vieil homme. Il n’en est rien sorti, mais j’ai pensé, eh bien, je pourrais regarder ces deux-là jouer ensemble.

Pour moi, cependant, je pense que le souvenir indélébile du match ne sera rien de ce que Messi a fait dans le match. Ce sera le moment où il sortira du tunnel, portant l’uniforme inconnu, la première fois que nous l’avons vu entrer dans une arène de compétition pour un club qui n’était pas Barcelone. Il est sorti lentement, au milieu d’un groupe de joueurs, l’air modeste comme d’habitude, échappant presque au regard de la caméra, même s’il devait savoir que tous les yeux du football mondial le surveillaient. (Ronaldo, pensais-je, arrivera pour son premier match à Manchester United dans un style très différent.) Pourtant, la caméra a réussi à le suivre. Il était parfois difficile de le voir, car la fumée que les joueurs devaient traverser soufflait toujours et il était difficile de deviner à quoi il pensait, car son visage était recouvert d’un masque de marque PSG.