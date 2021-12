Messi et Ronaldo sont des « rats », turdgate 2.0, un affrontement pour la prise de contrôle de Newcastle avec Amanda Staveley, du bœuf avec le « moche » Sir Rod Stewart et des footballeurs « crétins »

Alors que 2021 tire à sa fin, talkSPORT.com revient sur une autre année de radio au box-office et de phrases flamboyantes du spécialiste préféré de tout le monde – non, pas vous, Roy Keane…

Bien sûr, nous parlons du seul et unique Simon Jordan, l’animateur de talkSPORT n’hésite jamais à dire ce qu’il veut dire… et il pense certainement ce qu’il dit.

News Group Journaux Ltd

Simon Jordan est Mr Opinion de talkSPORT – et nous l’aimons pour ça

On ne s’ennuie jamais à talkSPORT Towers, et M. Jordan est l’une des raisons pour lesquelles. De sa vision avisée du beau jeu à ses interviews pragmatiques et à son vocabulaire inégalé, l’ancien propriétaire de Crystal Palace est une figure très appréciée des fans de talkSPORT.

Personne ne le dit comme si c’était sur les ondes que M. Opinion lui-même, et ce n’est tout simplement pas une crise à l’antenne sans lui – en fait non, il n’y a pas de panne à l’antenne sans lui, c’est tout.

Mais nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement.

Alors, dictionnaires prêts, car voici une sélection de certains des moments les plus mémorables de Simon Jordan talkSPORT de 2021.

Nous commençons par l’une de ses diatribes les plus explosives sur l’international anglais Trippier – et il avait certainement beaucoup à dire sur l’arrière latéral.

M. Jordan a accusé le défenseur d’avoir fait du club espagnol de l’Atletico Madrid une risée après avoir été pris en flagrant délit, condamné à une amende et banni pour avoir enfreint les règles des paris.

Vous connaissez peut-être le mépris de Simon pour les joueurs qui se conduisent mal – nous en parlerons plus tard – mais il a vraiment pris Trippier à l’encontre de celui-ci, le qualifiant de « petit misérable épouvantable », de « slob » et de « honte ».

.

Les copropriétaires de Newcastle Amanda Staveley et son mari Mehrdad Ghodoussi ont beaucoup de travail à faire à Newcastle – et Simon Jordan était prêt à les prendre à partie pour la reprise

Prenez du pop-corn et revisitez cette incroyable explosion à l’antenne avec Amanda Staveley, alors future acheteuse de Newcastle United.

Les agents Mino Raiola et Kia Joorabchian ont ressenti toute la force de la fureur de Simon en direct à l’antenne, et ce fut ensuite au tour de Staveley de prendre la femme d’affaires à l’épreuve de son rôle dans la prise de contrôle de Newcastle.

M. Jordan se retrouverait finalement avec un œuf sur le visage, car la prise de contrôle qu’il a insisté ne serait jamais réalisée, eh bien, l’a fait.

Mais on pourrait dire que Newcastle doit remercier Simon, Staveley envoyant un message de défi aux fans lors de cet incroyable affrontement qu’ils n’allaient nulle part. Et nous savons tous ce qui s’est passé ensuite.

De rien, Toon Army !

De nombreux mots ont été utilisés pour décrire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi – mais « rats » était probablement une première.

Sans aucun doute deux des plus grands footballeurs à avoir jamais donné un coup de pied dans le sac plein de vent, mais M. Jordan s’est opposé au calendrier de leurs départs de la Juventus et de Barcelone.

En le comparant à un capitaine désertant un navire en perdition, il est juste de dire que l’hôte de White and Jordan n’a pas été impressionné par leurs transferts estivaux à Manchester United et au Paris Saint-Germain.

getty

Ronaldo et Messi ont été qualifiés de « rats » pour avoir déserté la Juventus et Barcelone

Si quelque chose est certain, c’est que Simon aime une liquidation – avec son collègue hôte Jim White et son Écosse bien-aimée souvent sa cible principale.

Mais il est peut-être allé un peu trop loin en se moquant du fier Écossais et du « petit acolyte minable » Sir Rod Stewart.

Ce qui a conduit à ce qui est probablement le meilleur retour que nous ayons jamais entendu sur les ondes de talkSPORT…

« Grotty ? Comment oses-tu – je suis un chevalier du royaume et un CBE ! Soyez un homme et excusez-vous !

Dites-lui, Sir Rod !

Eh bien, voici quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours.

talkSPORT a soutenu Football Shirt vendredi en novembre, collectant des fonds pour le fonds Bobby Moore et Cancer Research UK, alors que les présentateurs de talkSPORT ont enfilé leurs kits préférés, y compris de jolis numéros rétro.

Mais M. Jordan ne fait pas les choses à moitié et a juste dû faire une déclaration avec sa tenue… et déclaration qu’il a certainement faite, car il portait une chemise Newcastle comme une robe autour de son dos, insistant sur le fait que les rayures noires et blanches étaient « où ils appartiennent ».

OK, ce n’est pas ce qu’il a réellement dit. Ce qu’il a dit, c’est: « La géographie du maillot est dans la position appropriée, en ce qui me concerne. » Il n’a jamais été du genre à garder les choses brèves…

parlerSPORT

Jordan a fièrement montré sa tenue Football Shirt Friday et n’a pas pu résister à une autre fouille à Newcastle

2021 sera une année que Manchester United voudra peut-être laisser derrière eux, les choses s’améliorant pour 2022 après un changement bien nécessaire au sommet.

Simon a clairement exprimé ses réflexions sur la façon dont cela se terminerait pour Ole Gunnar Solskjaer dès le début, et il s’est finalement avéré tout à fait correct.

Nous détestons quand cela arrive.

Simon qualifiant Ryan Fraser de « misérable merde » pour avoir quitté le navire de Bournemouth, destiné à la relégation pour Newcastle, a été l’un des moments forts de 2020.

En 2021, c’était turdgate 2.0, mais cette fois, il s’adressait à toute l’équipe de Magpies alors qu’il défendait son ancien compagnon et ancien employé de Crystal Palace, Steve Bruce.

Toujours drôle.

getty

Simon Jordan a toujours soutenu sa critique de la signature de Newcastle Ryan Fraser

Une entrée très tardive dans la bobine des faits saillants de 2021 a vu Simon claquer le comportement du «crétin» Jack Grealish lors de sa dernière tempête nocturne.

On a ensuite demandé à M. Jordan de s’excuser, affirmant qu’il avait poussé les choses trop loin avec ses insultes personnelles envers la star de Man City et de l’Angleterre.

Mais il a refusé… et a ensuite traité Phil Foden – qui est sorti avec Grealish cette nuit-là – de « nigaud ».

Un autre pour les fans de phrases flamboyantes.

Dire que quelqu’un est un idiot, un traître ou un imbécile n’est tout simplement pas suffisant…

Sports aériens

On a hâte de Simon Jordan vs Roy Keane en 2022 après ces commentaires

Et nous terminons avec l’opinion de M. Opinion sur l’autre expert franc-parler des médias britanniques.

Le nom de Roy Keane est rarement absent de la liste des managers régulièrement proposés, et ce n’était pas différent lorsque Celtic cherchait un nouveau patron plus tôt cette année après le départ de Neil Lennon.

Comme Lennon, Keane est un ancien joueur celtique et l’Irlandais a été largement pressenti comme candidat à la hotseat.

Mais Simon a dit à l’ancien milieu de terrain dur de se mettre à l’aise dans le fauteuil de l’expert, car il ne reviendra pas de sitôt dans l’abri.

Laisse-le tomber doucement, Simon.

Merci d’avoir lu, merci d’avoir écouté et levez votre verre pour 2022 – il sera de retour l’année prochaine pour plus de la même chose !