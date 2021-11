Messi, favori du Ballon d’Or, face à Lewandowski et Benzema

28/11/2021 à 11h00 CET

.

Quoi Lionel Messi Apparaître comme favori pour remporter le Ballon d’Or est courant, il n’a raté le podium qu’une seule fois lors des onze dernières éditions, dont la dernière tenue, en 2019, lorsqu’il a remporté sa septième récompense.

La chose surprenante est que ses principaux rivaux ne comprennent pas les Portugais Cristiano Ronaldo et que les menaces contre l’Argentin viennent du pôle Robert Lewandowski et du Français Karim Benzema.

A 34 ans, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain dispose d’arguments convaincants pour agrandir encore sa légende avec la récompense que le magazine France Football décerne depuis 1956 : sa victoire en Copa América avec l’Argentine, en Copa del Rey avec lui. statut de meilleur buteur du championnat espagnol.

Assez de carburant pour argumenter sa victoire, malgré le fait que 2021 n’a pas été la meilleure année de son excellente carrière et qu’après son transfert au PSG il n’a toujours pas montré l’éclat que l’on attend de son prestige.

Le suspense sera rompu demain soir, lundi, lors d’une cérémonie glamour au théâtre du Châtelet dans le centre de la capitale française, au pied d’un tapis rouge à travers lequel défilera la crème du football permise par les restrictions imposées par la pandémie.

Le même qui a empêché la remise d’un prix emblématique l’année dernière pour la première fois depuis sa naissance, son retour sur la liste des récompenses a donc une plus grande valeur symbolique.

Celui des meilleurs footballeurs de l’année ne sera pas le seul Ballon d’Or qui se déroulera lors de la nuit parisienne, au cours de laquelle se retrouveront également la meilleure des filles, le meilleur gardien et le meilleur jeune.

Mais l’attention principale sera portée à savoir quel joueur a obtenu le plus de votes parmi le jury de 180 journalistes internationaux chargé de désigner le meilleur de 2021.

LEWANDOWSKI ET BENZEMA SUR LE LOOK

Lewandowski, 33 ans, a moins de trophées à mettre sur la table que l’Argentin, car le Bayern Munich a fait naufrage en Europe et s’est contenté de son championnat et parce que la Pologne n’a ajouté qu’un match nul en Eurocup, mais son instinct de buteur est toujours intact, ce qui lui a valu le Soulier d’Or de la campagne.

Les récompenses collectives sont aussi le point faible de la candidature de Benzema, qui n’a levé aucun verre avec son équipe ou avec sa sélection, malgré le fait qu’il y soit revenu après cinq ans d’absence, ce qui éclipse quelque peu la belle saison qu’il a signée.

Si le prestigieux prix individuel reposait uniquement sur les récompenses collectives, le favori serait l’italo-brésilien Jorginho, le seul des candidats à avoir célébré la Ligue des champions avec Chelsea et le Championnat d’Europe avec l’Italie.

Pour la deuxième fois de son histoire, France Football livrera également le Ballon d’Or féminin, dont les favorites sont les quatre candidates barcelonaises, l’Espagnole Alexia putellas, Sandra Chiffons et Jennifer Beau et les hollandais martres de Lieke, vainqueurs de la ligue nationale et de la Ligue des champions.

PEDRI, FAVORI POUR LE PRIX KOPA

Le trophée Kopa récompensera les meilleurs moins de 21 ans de l’année, parmi dix candidats, parmi lesquels se distingue l’Espagnol de Barcelone Pedro, déjà désigné Golden Boy par le magazine italien Tuttosport.

Le joueur de 19 ans est le seul joueur de moins de 21 ans à concourir également pour le Ballon d’Or, ce qui fait de lui le grand favori pour remporter la Kopa.

Avec lui, les Anglais sont en compétition pour le prix Maçon Greenwood (Manchester United) Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Bukayo saka (Arsenal), les Allemands Jamal musiala (Bayern Munich) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), le Belge Jérémy Dokû (Rennes), les Hollandais Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), l’Américain Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) et les Portugais Nuno mendès (PSG).

La méta italienne Gianluigi Donnarumma Il apparaît comme le favori pour soulever le trophée Yashin, qui désigne le meilleur gardien de but, grâce à son triomphe en Eurocup, où il était considéré comme le meilleur joueur de la compétition.

A côté de lui ils choisissent le Belge du Real Madrid Thibaut Courtois, le Slovène de l’Atlético Madrid Jan Oblak, l’Argentin d’Aston Villa Emiliano Martinez, le Costaricain du PSG Keylor Navas, le brésilien de City Ederson, le Slovène de l’Inter Samir Handanovic, l’Allemand du Bayern Munich Manuel Neuer, le danois de Leicester Kasper Schmeichel et les sénégalais de Chelsea Edouard Mendy.