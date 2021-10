Messi fera-t-il ses débuts en championnat de France ? Sa probabilité améliore celle de Mbappé

29/10/2021

Leo Messi est dans la saison la plus atypique de sa carrière au PSG et dans un championnat méconnu pour la star argentine. L’une des questions sur la table sera de savoir si Messi parvient ou non à maintenir les chiffres de buts qu’il a enregistrés tout au long de sa carrière.

Si on regarde les statistiques de Messi lors de ses premiers matchs en Ligue 1, L’ancien joueur de Barcelone est loin des chiffres extraordinaires qu’il a en moyenne pendant tant d’années au Camp Nou. Il a à peine tiré quatre fois et a à peine tenté quatre centres en quatre matchs qu’il a disputés en France. Si l’on compare sa dernière saison à Barcelone avec son actuelle à Paris, il est clairement perdant. Lors de la 11e journée de la Liga 2020/2021, Messi a déjà inscrit quatre buts, alors qu’en Ligue 1 2021/2022 il n’a pas encore marqué.

Selon les prévisions de Betfair, Messi marquant à tout moment contre Lille est rémunéré à 1,45 € par euro misé et une probabilité implicite de 69 % contre 60,6 % pour Mbappé. Lille vit un début de saison traumatisant après avoir été champion. Maintenant, ils sont dixième à treize points du PSG qui n’a cédé qu’un match nul et une défaite en onze matchs qu’il a disputés en championnat.. Tout semble convenir aux débuts de Messi en Ligue 1 en tant que buteur.

Leo Messi a disputé avec Barcelone un total de 775 matches officiels (472 en Liga, 120 en Ligue des champions, 56 en Copa del Rey, 3 en Supercoupe d’Europe, 14 en Supercoupe d’Espagne et 5 en Coupe du monde des clubs) au cours desquels il a marqué 670 buts et a distribué 305 passes décisives.

Lors de la saison 2019-2020, il a remporté son avant-dernier meilleur buteur

L’Argentin a remporté un total de 35 titres depuis la saison 2005/06 : 10 championnats, 7 coupes du roi, 4 ligues des champions, 8 supercoupes d’Espagne, 3 supercoupes d’Europe et 3 coupes du monde des clubs.. Au niveau individuel, l’attaquant a remporté 6 Ballons d’Or, 6 Souliers d’Or, 8 Trophées Pichichi ou 1 The Best, entre autres récompenses.

Selon les prévisions de Betfair, Messi marquant 24 buts ou plus a été payé 1,73 € par euro pari en août et réglé à la probabilité implicite la plus élevée, 57,8%. Cela signifierait que, selon les parieurs, Messi répéterait un chiffre similaire à celui obtenu lors de la saison 2019-2020 au cours de laquelle il a marqué 25 buts avec Barcelone en Ligue.. Pourtant, il a du mal à bien démarrer en championnat national, même si c’est l’inverse qui se produit en Ligue des champions où il est sorti.

Les chiffres sont pour l’éternité

Messi a conquis son premier Pichichi lors de la saison 09-10, cinq après ses débuts dans First avec Frank Rijkaard. De la main du champion du Barça Pep Guardiola, il a signé 34 buts. Deux saisons plus tard, en 11-12, il est à nouveau le meilleur buteur de Primera grâce aux 50 buts historiques qu’il a atteints, son record. Il a battu Cristiano de quatre buts, qui était deuxième. Pichichi a répété dans les 12-13 (46 buts), 16-17 (37), 17-18 (34), 18-19 (36), 19-20 (25) et 20-21 (30).

Plus de buts avec Neymar et Mbappé à côté ?

Según los pronósticos de Betfair, pesa más la compañía de Kylian Mbappé o de Neymar y, por tanto, mayor reparto en la responsabilidad goleadora, al hecho de jugar en Francia que podría indicar que Messi tendría mayor facilidad para superar la cifra de, por ejemplo , l’année dernière. Pour que Messi marque 30 buts ou plus, il a été payé 6 € par euro pari l’été dernier, ce qui est considéré par les parieurs comme moins probable que la fourchette entre 24 et 26, qui apparaît comme la plus fiable dans les prédictions.