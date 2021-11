Messi, grand absent de la visite du PSG à Bordeaux

05/11/21 à 20:54 CET

X. Serrano

Les PSG a confirmé ce vendredi ce qui était un secret de polichinelle et, enfin, Leo Messi manquera l’engagement de la ligue ce samedi dans le domaine de Girodins de Bordeaux. Tel que rapporté par l’entité de la capitale, l’Argentin a des douleurs au genou et une gêne aux ischio-jambiers. Messi, qui s’est rendu ce jeudi dans une clinique de Madrid pour se faire soigner, a été remplacé dimanche dernier à la pause du duel contre le Lille et il a déjà raté le match de mercredi contre lui Leipzig.

Le Rosario connaît un début de saison difficile au niveau des blessures. Compter votre absence confirmée dans Bordeaux, Messi aura perdu huit des premiers matchs de la PSG. Cependant, l’équipe argentine a appelé le « 10 » pour ses prochains engagements internationaux. Messi C’est la plus marquante des six pertes que le leader de Ligue 1 devra surmonter, menant de huit points à Lille.

En attendant Ramos

Les débuts de l’ex-madridista avec lui PSG il sera retardé, au moins, jusqu’au 20 novembre. Les cadres de la capitale ont rapporté que Bouquets « Reprendra le travail avec le groupe la semaine prochaine & rdquor ;. Un message similaire à celui déjà annoncé la semaine précédente et qui n’a finalement pas été exaucé. Les quatre autres blessés sont Kimpembe, Des murs, Verratti et Rafinha.

Problème pour le champion

Les Lille, perdu en milieu de tableau et à quatre points de l’Europe, reçoit le Angers avec le défi d’inverser une séquence de trois jours sans gagner. Les Nordistes arrivent cependant de bonne humeur après avoir attaqué le Sánchez-Pizjuán mardi.

Les files d’attente probables

Girondins: Costil; Pembele, Koscielny, Gregersen, Mangas ; Lacoux, Otavio, Adli ; Kalu, Briand, Dilrosun.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendès ; Herrera, Gueye, Wijnaldum ; Dites Maria, Mbappé, Neymar.

Lille: Grbic; Celik, Fonte, Djalo, Reinildo ; Ikone, André, Sanches, Bamba ; David, Weah.

Angers: Bernardoni; Manceau, Traoré, Thomas ; Cabot, Mangini, Mendy, Doumbia ; Fulgini ; Cho, Boufal.