Messi, heureux avec Emiliano Martínez : "Nous avons le ‘Draw’ qui est un phénomène"

Le capitaine et emblème de l’Argentine Lionel Messi a félicité le gardien Emiliano Martínez ce mercredi matin et a souligné que la finale de la Copa América, qui sera jouée par l’Albiceleste et le Brésil samedi, est le match déterminant que “tout le monde” attend. “C’était dur, nous l’avons mérité. Parfois, c’est devenu difficile parce qu’ils venaient, mais nous avons ‘Draw’ qui est un phénomène. Je suis très heureux pour lui, il le mérite”, a déclaré le capitaine à propos d’Emiliano Martínez, qui a sauvé trois pénalités contre la Colombie et a permis à l’Argentine de se qualifier pour la finale après un nul 1-1 en 90 minutes. “Nous sommes tous les deux en finale. Ce sera la finale que nous attendions tous, ce sera sûrement très serré, très compliqué. Nous avons atteint le premier objectif, qui était de jouer chaque match. Maintenant, nous allons essayer de gagner cette finale, ” Messi a déclaré à la chaîne TyC Sports.

Scaloni dit que l’Argentine est finaliste « juste »

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a déclaré mercredi matin qu’Albiceleste est un finaliste “juste” de la Copa América et qu’il veut battre le Brésil, “l’éternel rival”. “Ça coûte cher d’arriver ici, il faut en profiter. Ma voix se brise quand je le dis. Les joueurs sont concentrés depuis près de 60 jours et continuent d’avancer”, a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse. “Nous pensons que l’équipe argentine doit toujours rivaliser et tous les matches sont difficiles. Ils jouent l’Argentine d’une manière différente et c’est très difficile”, a-t-il ajouté.

Scaloni a dit que Le match de Messi contre la Colombie était “pour lui retirer son chapeau” car il “a tiré ses coéquipiers”. “Nous sommes très fiers de lui et de ses coéquipiers”, a-t-il déclaré. “Normalement, ceux qui jouent la finale sont ceux qui le méritent et je crois que l’Argentine est un juste vainqueur et un juste finaliste, je n’en doute pas. Nous allons jouer une finale contre notre éternel rival, celui qui a toujours été, les deux équipes les plus puissantes d’Amérique du Sud et nous espérons que les gens l’apprécient. Évidemment, nous voulons le gagner, espérons que tout est donné, y compris le terrain, pour faire un bon match », a-t-il conclu.

Martínez, heureux de jouer la finale contre le Brésil à domicile

Le gardien argentin Emiliano ” ” ” ‘Martínez, qui apparaît dans la séance de tirs au but avec laquelle l’Albiceleste a battu la Colombie, a déclaré mardi que l’objectif de l’équipe était de jouer la finale de la Copa América et qu’il n’y avait rien de “mieux”. ” que de le faire contre le Brésil. “Nous l’avons dit le premier jour, nous voulions jouer la finale.Quoi de mieux que de jouer avec le Brésil sur leur terrain! “, a déclaré Martínez, qui a économisé trois pénalités après la fin du match 1-1.” Nous sommes rapidement arrivés devant mais ils ont joué un grand match, nous avons eu des chances de le terminer mais ils nous ont emmenés aux pénalités, ce qui est une question de chance et moi. C’était à mon tour d’être victorieux », a-t-il analysé.

Martínez a déclaré que l’Argentine et le Brésil étaient les meilleurs candidats pour remporter le tournoi et qu’il n’est que juste qu’ils soient en finale. “Nous avons un grand entraîneur, le meilleur au monde, et nous allons le gagner”, a-t-il déclaré.

Reinaldo Rueda demande à ses joueurs de relever la tête

L’entraîneur de la Colombie, Reinaldo Rueda, a demandé à ses joueurs levez la tête après être tombé en Argentine. “J’ai dit aux joueurs de lever la tête, qu’on n’avait rien à se reprocher et surtout à eux qui ont fait un boulot avec toute la mystique. On espère que le football nous remboursera à un autre moment”, a déclaré l’entraîneur à une conférence de presse après le match disputé au stade Mané Garrincha. “C’était un groupe difficile. Sur les quatre demi-finalistes, trois étaient de notre groupe. Cela montre à quel point il était difficile de se qualifier, cela montre le positif de tout le travail”, a-t-il ajouté.

Pour Rueda, la Colombie a pris un mauvais départ, a encaissé un but très tôt mais a ensuite pris le contrôle du match pour égaliser 1-1 et forcer la décision aux tirs au but. “Nous savions que nous faisions face à une équipe très forte et très compétitive. Que si nous marquions des buts et une différence, nous pourrions atteindre l’instance suivante. La fortune ne nous a pas souri aujourd’hui. Le football est une question de buts et de bon jeu. Aujourd’hui, nous n’a pas eu l’efficacité de marquer le but de la différence face à un rival très fort », a-t-il estimé.

La Colombie jouera ce vendredi le match pour la troisième place contre le Pérou.

Ospina dit que la Colombie a tout donné

Le gardien colombien David Ospina a souligné l’effort de l’équipe. “Il faut sortir la tête haute, l’équipe a tout donné jusqu’au bout contre une grande équipe comme l’Argentine. Nous avons été laissés de côté dans une loterieLe dernier nous a aidés et aujourd’hui, nous avons dû rester en dehors “, a déclaré Ospina à l’émission officielle juste après le match. ” Nous avons un grand objectif qui est d’aller au Qatar et ce que nous avons fait dans cette Coupe est précieux pour ce qui est venir. Nous repartons sereins avec notre travail », a déclaré Ospina.