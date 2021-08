Messi, hors de la liste des convoqués

in

14/08/2021 à 11:09 CEST

Comme prévu, Leo Messi ne jouera pas quelques minutes ce soir au Parc des Princes contre Strasbourg. La nouvelle signature flamboyante du PSG n’a été avec le groupe que pour quelques séances d’entraînement et Pochettino et le joueur lui-même ont jugé bon de ne pas se forcer à jouer leur premier match en tant que Parisien.

L’entraîneur a proposé une convocation avec de nombreux jeunes joueurs et avec seulement deux des cinq signatures que le PSG a faites à ce jour : Wijnaldum et Achraf. Donnarumma, Leo Messi et Ramos, qui poursuit son processus de récupération, ne sont pas entrés dans cette liste disputer la deuxième journée de Ligue 1.

Neymar ne sera pas non plus là, qui continue avec ses réglages pour être au plus vite au même niveau physique que le reste de ses coéquipiers. Ainsi, tous deux verront le jeu de l’extérieur.

En passant, Messi, aujourd’hui, sera présenté à ses fans avec le reste des signatures. Ce sera dans les minutes de repos, où l’Argentin recevra déjà la première ovation de ce que seront désormais ses nouveaux fans.