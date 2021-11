Messi inscrit son nom en Ligue 1

21/11/2021 à 11h47 CET

PSG – Nantes est l’exemple parfait de l’imprévisibilité du football. Les Parisiens ont pris un duel où ils méritaient de marquer en première mi-temps mais dans lequel ils manquaient après la pause.

Alors que les « canaris » rôdaient après le match nul, un but contre son camp et un autre de Messi -qui a été libéré en compétition nationale- ont donné le triomphe à ceux de Pochettino. Avec son but, Messi est le 17e joueur argentin à marquer en Ligue1 avec le maillot du PSG.

Les Pochettino semblent avoir pris goût à marquer dans les dernières minutes. Le PSG a déjà remporté six matchs avec un but après la 80e minute.

Le but le plus rapide de Mbappé

Avec seulement 1 minute et 41 secondes de jeu, Paris a inscrit son but le plus rapide en Ligue 1 depuis le 14 mai 2017 (1’21 à St Etienne). C’est aussi le but le plus rapide inscrit par Kylian Mbappé dans sa carrière professionnelle.

Un tir lointain de Paredes a heurté la botte de Mbappé et une pincée de fortune, il a envoyé le ballon au fond des filets pratiquement sans le vouloir.