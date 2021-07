Messi : J’ai l’impression que Dieu me réservait ce moment

Lionel Messi a évoqué sa joie et son « immense bonheur » après avoir mené l’Argentine à la victoire sur le Brésil lors de la Copa America samedi.

Le but d’Angel Di Maria en première mi-temps a suffi à mettre fin aux 28 ans d’attente de l’Argentine pour un trophée et à offrir le premier titre senior de Messi avec l’équipe nationale.

Messi était clairement ému au coup de sifflet final, mais a ensuite parlé aux journalistes et a expliqué clairement ce que signifie goûter à la gloire avec La Albiceleste.

« C’est fou, le bonheur ressenti est inexplicable. Je savais qu’à un moment donné, cela allait arriver », a-t-il déclaré. « L’objectif était clair et nous avons pu être champions. Le bonheur est immense. J’en ai souvent rêvé.

« J’ai dit à Fideo (Di Maria) qu’aujourd’hui il allait prendre sa revanche et c’est comme ça. Je veux partager cela avec ces coéquipiers qui ont été si proches tant de fois et cela ne leur a pas été donné. C’est aussi pour eux.

« Je sens que Dieu me réservait ce moment, contre le Brésil en finale et dans ce pays. Un grand mérite revient à Lionel (Scaloni). Il a toujours voulu le meilleur pour l’équipe nationale. Il a su former une équipe gagnante et il mérite votre appréciation.

«Je devais me débarrasser de l’épine de pouvoir réaliser quelque chose avec l’équipe nationale, j’étais très proche depuis de nombreuses années. Je savais qu’à un moment donné, ça allait mal tourner, ça allait arriver et je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment que celui-ci.

