Messi : la scène était belle lorsqu’il affrontait Cristiano Ronaldo en Liga | Vidéo

Dans une interview avec Marca pour la remise du huitième prix en tant que buteur de LaLiga qu’il a remporté la saison dernière, Lionel Messi a reconnu que le temps où il était avec le FC Barcelone et Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid était beau en raison de la compétition qui existait pour l’individuel. et objectifs collectifs. De plus, le désormais joueur du PSG a exprimé qu’il n’était pas surpris que CR7 se soit rapidement adapté à Manchester United. Dans l’interview, le Rosario a également assuré que Xavi Hernández fera de grandes choses en tant qu’entraîneur de Barcelone et que c’est un plaisir d’avoir le défenseur espagnol Sergio Ramos comme coéquipier à Paris.

