Messi marque un beau coup franc alors que l’Argentine fait match nul contre le Chili en match d’ouverture de la Copa América

L’Argentine a commencé sa campagne de Copa América 2021 avec un match nul 1-1 contre le Chili lors du premier match de la phase de groupes, mais elle sera encore une fois déçue de ne pas avoir pu gagner après avoir pris la tête, ce qui s’est produit trois fois au cours des 10 derniers jours, deux fois maintenant contre les Chiliens.

L’Argentine était l’équipe supérieure en première mi-temps et aurait pu marquer au moins deux fois grâce à Lautaro Martínez et Nico González, mais les deux ont perdu de grandes occasions devant le but. 30 minutes plus tard, cependant, Lionel Messi a marqué un beau coup franc pour donner l’avantage à l’Albiceleste.

L’Argentine est entrée dans la pause en tête et était clairement la meilleure équipe, mais avait une avance étroite, ce qui était exactement le même scénario que lors de leur qualification pour la Coupe du monde avec le Chili il y a 10 jours. Et tout comme dans ce match, La Roja a égalisé avec sa seule vraie chance du match lorsque Arturo Vidal a été victime d’une faute dans la surface par Tagliafico. Vidal a raté le penalty, mais Vargas a repris de la tête le rebond.

Les 30 dernières minutes concernaient l’Argentine qui mettait la pression pour essayer de trouver un vainqueur, et Messi a créé deux occasions en or pour González, mais il a pris la terrible décision de passer au lieu de tirer dans le premier et a raté une tête grande ouverte à seulement huit mètres du but en seconde.

Sergio Agüero est sorti du banc avec 10 minutes à jouer pour essayer de faire un impact mais n’a pas pu, et le coup de sifflet final est venu mettre fin à un match d’ouverture décevant pour l’Argentine. Quatre équipes sur cinq se qualifieront dans le groupe, donc ce tirage n’est pas mauvais pour leur place au classement, mais cela aurait dû être une victoire pour le moral de l’Albiceleste.

Malheureusement, seul Messi portait les chaussures de but dans celui-ci.