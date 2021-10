Messi marquera-t-il une fois pour toutes ?

23/10/2021 à 15h01 CEST

Olympique de Marseille – Paris Saint Germain

Dimanche, 20h45

Le premier but de Leo Messi en Ligue 1 attend. L’Argentin est dans cette ligue depuis trois matchs et il n’a pas encore vu la porte. Le positif pour lui, c’est qu’il a déjà désespéré en Ligue des champions, où il a inscrit un but contre Manchester City et un doublé cette semaine contre le RB Leipzig pour faire tourner le tableau des scores.

Messi est prêt et Ce dimanche, vous avez la meilleure opportunité possible de débuter votre compte dans le championnat de France. Les arrêts internationaux, les sorties de banc et quelques autres mauvais matchs de l’équipe l’ont privé de marquer. Mais c’est fini.

Le duel contre Marseille suppose le classique du football françaisMais ceux du sud de la France sont à un moment inégal avec une victoire lors des six derniers matchs. Pour autant, le marché ne finit pas par faire confiance à un PSG bien moins rouleau compresseur que prévu cet été. Les deux derniers matchs ont été gagnés par le minimum et avant ils ont perdu 2-0 contre le Stade Rennais.

Avec toutes ses étoiles prêtes ce dimanche cependant Sergio Ramos n’est pas encore de retour, qui ne s’entraîne toujours pas avec l’équipe, c’est une bonne occasion pour le PSG de continuer à accroître son avance en championnat (ils mènent de neuf points à la deuxième) et pour Messi de déboucher le champagne de la Ligue 1.

