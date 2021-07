Messi, meilleur joueur et meilleur buteur avec Luis Díaz

11/07/2021 à 6h24 CEST

Le capitaine de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi, a remporté ce samedi son premier titre de Copa América dans une finale rêvée avec le Brésil grâce au 1-0 condamné par Ángel Di María et s’est d’ailleurs imposé avec quatre buts comme le meilleur tireur de la compétition. aux côtés du Colombien Luis Díaz. Messi a également été choisi comme le meilleur joueur du tournoi.

Comme si cela ne suffisait pas dans son superbe équilibre lors de la 47e édition de la Copa América, Messi était le leader des passes décisives, avec cinq, après avoir joué chaque minute des sept matchs auxquels chaque équipe finaliste doit affronter.

Messi a été titulaire dans tous les matchs de la phase de groupes et il ne s’est pas reposé une minute malgré le fait que l’Albiceleste se soit qualifié un jour à l’avance.

Lors du premier match, contre le Chili, il a marqué le seul but de son équipe sur coup franc, qui a fait match nul 1-1. Dans le second, contre l’Uruguay, il a aidé Guido Rodríguez, qui a marqué le 1-0 avec lequel l’Argentine a battu Celeste. Lors de la victoire 1-0 contre le Paraguay, il a participé au but marqué par Alejandro Gómez en commandant la contre-attaque et en passant le ballon à Ángel Di María, le héros buteur d’aujourd’hui, qui a ensuite aidé ‘Papu’.

Le classement assuré, le sélectionneur Lionel Scaloni a mis une équipe alternative pour affronter la Bolivie lors de la dernière journée. Cependant, Messi a commencé et a joué chaque minute lors de la victoire 1-4. Dans ce match, il a aidé Gómez en 1-0, a marqué un penalty en 2-0, a marqué 3-0 et a participé au jeu qui s’est terminé par le quatrième but argentin inscrit par Lautaro Martínez.

En quarts de finale, il a servi Rodrigo de Paul pour 1-0, Lautaro Martínez pour 2-0 et a marqué le coup franc 3-0.

En demi-finale, il a de nouveau aidé Lautaro Martínez en 1-0, puis s’est converti lorsqu’il a dû lancer les tirs au but.

En tout, a marqué deux buts sur coup franc, un sur penalty et un en piquant le ballon au-dessus du gardien de but. Il a également donné cinq passes décisives, participé aux deux buts restants et n’a pas raté les tirs au but.

Dans cette Copa América, Messi est devenu l’Argentin qui a joué le plus de fois avec l’équipe nationale, avec 150 matchs, trois de plus que le deuxième Javier Mascherano et sept de plus que le troisième, Javier Zanetti.

Messi a atteint le gardien chilien Sergio Livingstone en tant que joueur auquel plus de matches de Copa América ont participé, avec 34, un de plus que le Brésilien Zizinho.

Avec ses quatre buts, Messi a atteint 13 lors de ses apparitions en Copa América et a rattrapé José Manuel Moreno et Gabriel Batistuta.

Le seul Argentin à avoir marqué plus de buts qu’eux est Noberto Méndez, qui, avec Zizinho, est le meilleur tireur de l’histoire de ce tournoi avec 17 buts.

Contre le Brésil, le capitaine a disputé sa cinquième finale. Il a été finaliste des versions Copa América du Venezuela 2007 et du Chili 2015.

Il a également perdu les finales de la Copa América 2016 et de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Avec l’Albiceleste, les dix ont remporté la Coupe du monde U-20 2005 aux Pays-Bas et la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.