Messi n’aura pas de marque individuelle, “pauvre homme qui doit le faire”

17/06/2021

Le 18/06/2021 à 00:06 CEST

.

L’entraîneur de l’équipe uruguayenne, Oscar Washington TabárezIl a souligné ce jeudi lors d’une conférence de presse qu’il ne pensait pas à un marquage individuel de Lionel Messi lors des débuts de ce vendredi en Copa América contre l’Argentine et a lâché : “Pauvre qui doit le faire.”

« Considérons ce que c’est Messi comme dans tous les jeux auxquels nous avons joué auparavant. Joue à tant de jeux, j’ai vu tant de jeux de Messi En Argentine, Barcelone, et leurs performances, au-delà du fait qu’elles surprennent toujours par leur talent, ont de nombreux points communs ; vous pouvez créer un profil. Pas de marque individuelle, pauvre personne qui doit faire ça. Certaines équipes l’ont déjà essayé”, a-t-il souligné.

Les déclarations du ‘Master’ sont intervenues un jour après l’arrivée de l’équipe à Brasilia, la ville où elle sera mesurée lors de la classique du Rio de la Plata contre l’Argentine lors de la deuxième date du groupe A de la Copa América.

“Nous sommes excités, nous savons clairement ce que nous devons essayer et plus tard nous verrons ce qui se passe, nous allons affronter une équipe hautement qualifiée, avec un bon match, ils sont venus plusieurs fois au but chilien avec une chance mitigée”, reflétait le coach de la Céleste.

Bien qu’il valorise le potentiel argentin, principalement en raison de son jeu sur les ailes ou de son bon jeu aérien, il a souligné à plus d’une occasion la capacité Messi, qu’il a décrit comme “un roi de la précision”.

Le fait qu’il dirige sa dernière Copa América en tant qu’entraîneur – puisque tout porte à croire qu’après la Coupe du monde 2022 au Qatar il ne continuera pas à diriger l’équipe – ne le change pas et il a assuré qu’il a déjà tout défini pour le duel de vendredi. au stade Crinière Garrincha.

« Ne faites pas d’erreurs car parfois on rentre avec un excès d’énergie ; ayez confiance, attitude, mais aussi tranquillité intérieurement que ce n’est pas une finale, c’est le début d’une série contre un adversaire qualifié qu’on voit comme un classique. a N’importe quel match, les footballeurs le savent, les Uruguayens le ressentent », a-t-il souligné.

Tabárez, 74 ans, a également commenté le fait que l’entraîneur le plus âgé se mesure au plus jeune de la compétition internationale (Lionel Scaloni, 43 ans), et a souligné que le jeune directeur technique argentin a donné une identité à l’Albiceleste puisque ses joueurs « savent ce qu’ils sont. en jouant”.

En Copa América, l’Uruguay fera ses débuts contre l’Argentine, tandis que ses autres rivaux du groupe A sont le Paraguay, le Chili et la Bolivie.