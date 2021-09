Messi ne jouera pas non plus contre Montpellier

in

24/09/2021 à 14h01 CEST

Après avoir raté le match contre Metz mercredi dernier, Leo Messi ne sera pas non plus présent dans le match contre Montpellier. Cela a été communiqué par l’équipe parisienne, qui par le biais d’une déclaration médicale, a prévenu que la star argentine était de retour pour effectuer une course continue, mais aucun autre détail sur son évolution ne sera donné avant dimanche.

Mardi prochain le Le PSG affrontera Manchester City en Ligue des champions et l’idée est que le footballeur argentin puisse jouer, mais comme le club l’a signalé, sa participation sera décidée en fonction de son évolution ces derniers jours.

À son tour, l’équipe parisienne a également signalé que Verratti reprendra l’entraînement dimanche prochain et que Sergio Ramos continue sa préparation individuelle sur le terrain de jeu.