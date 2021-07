Messi : “Nous avons fait un pas de plus”

04/07/21 à 07:01 CEST

Efe

Lionel Messi a affirmé que l’Argentine a servi “En avant un match difficile” dans la victoire 3-0 de ce samedi contre l’Equateur qui a donné à l’Albiceleste un passeport pour les demi-finales de la Copa América qui se déroule au Brésil.

“C’était un match très difficile, nous connaissions la difficulté du rival. C’était très disputé jusqu’à ce que nous trouvions le but, puis le jeu s’est un peu embrouillé. L’important est que nous ayons fait un pas de plus. Nous avons besoin d’un petit pas pour être dans cette finale tant attendue et nous espérons qu’elle nous sera donnée », a déclaré le capitaine argentin après la victoire à Goiania.

Avec la victoire, l’Argentine s’est retrouvée mardi prochain en deuxième demi-finale du tournoi contre la Colombie au stade Mané Garrincha de Brasilia.

“Nous essayons de jouer, parfois nous ne pouvons pas, le terrain n’aide pas beaucoup. Nous avons joué un match très important. C’était l’un de nos objectifs d’être dans les quatre premiers. Maintenant, il faut se reposer car il reste peu de temps pour le prochain match », a ajouté l’auteur du troisième but de la victoire contre l’Équateur et qui est le leader des tireurs du tournoi avec quatre buts.

Interrogé sur sa situation d’avoir séjourné un but du record de 77 buts de Pelé au niveau national, Messi a déclaré: “Je dis toujours: les récompenses individuelles sont secondaires, nous sommes ici pour autre chose. Je tiens à féliciter le groupe pour le travail qu’il fait, nous sommes loin de nos familles depuis de nombreux jours. Nous avons un objectif et nous pensez-y. Nous sommes la seule sélection qui n’a pas cassé la bulle. ”

De son côté, l’auteur du deuxième but, Lautaro Martínez, a déclaré : “On a vu une Argentine en tête, c’est ce que nous demande le sélectionneur. Aujourd’hui, nous faisons la différence. C’était un match exigeant, c’est une équipe physique qui court et pousse.”

“Nous suivons tous le leadership de Messi. Aujourd’hui, nous avons encore vu à quel point il fait la différence et nous l’accompagnons tous. Nous sommes heureux et nous allons à tout”, a complété l’attaquant de l’Inter Milan qui a inscrit son deuxième but dans le tournoi.

Enfin, Nicolás González a réfléchi : “Nous devons continuer à gagner, ce serait quelque chose de très agréable pour nos familles et pour le pays. J’essaierai toujours de faire de mon mieux pour le groupe. On repart heureux : on a su contrôler le jeu et remporter la victoire”.

“Messi nous surprend de jour en jour, à chaque fois qu’il devient plus fort et nous infecte tous. Il nous donne confiance et joie. Nous devons continuer dans cette voie et en profiter. Nous rêvons de frapper le coup mais nous devons y aller match par match. Nous avons nos propres armes pour gagner », a ajouté le joueur transféré à la Fiorentina.