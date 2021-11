Messi obtient un record sans précédent

17/11/2021 à 20h35 CET

L’équipe nationale argentine s’est qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar et en plus d’atteindre l’objectif souhaité d’amener son équipe à la Coupe du monde, Lionel Messi va battre un nouveau record : il sera le premier footballeur argentin à disputer cinq Coupes du monde. Le crack rejoindra le groupe restreint des « Cinq Coupes », qui comprend déjà Rafael Márquez, Antonio Carbajal et Lothar Matthäus, les seuls footballeurs de l’histoire à avoir disputé cinq Coupes du monde au cours de leur carrière de joueur.

Messi a déjà joué la Coupe du monde Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018, et sera le capitaine de l’Albiceleste au Qatar 2022.

Le Mexicain Rafa Márquez a participé aux Coupes du monde Corée et Japon 2002, Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018 représentant le « Tri ». Le Carbajal ‘Tota’ Il a joué la Coupe du monde au Brésil 1950, en Suisse 1954, au Chili 1962 et en Angleterre 1966. Et Lottar Matthaus il a joué en Espagne 1982, Mexique 1986, Italie 1990, États-Unis 1994 et France 1998 comme son dernier rendez-vous.

Messi a exprimé à plusieurs reprises son rêve de conquérir la Coupe du monde comme le plus grand souhait de sa carrière. Il a été proche à plusieurs reprises : en Allemagne, ils ont été éliminés en quarts de finale ainsi qu’en Afrique du Sud. Au Brésil, l’Argentine et La Pulga ont terminé deuxièmes. Et en Russie, ils ont été éliminés par le champion du monde, la France, au deuxième tour.

Messi arrivera à la Coupe du monde à l’âge de 34 ans, et en tant que leader d’une génération qui a rompu le charme de 28 ans sans remporter de titres, en se consacrant à la Copa América 2021 au Brésil.

Cet antécédent récent, et le bon moment footballistique que traverse l’équipe dirigée par Lionel Scaloni, qualifiée pour la Coupe du monde quatre dates d’avance, font de l’Albiceleste l’un des candidats. Et ils réveillent la grande illusion des Argentins, qui Le crack réitère l’exploit réalisé par Diego Maradona lors de la 86e Coupe du monde au Mexique, en soulevant le trophée.