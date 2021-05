Messi offre une performance de capitaine pour Barcelone contre Valence

Valence v Barca ne manque jamais de livrer, n’est-ce pas?!

Toujours des objectifs, toujours des incidents et toujours de l’excitation. Cette édition n’était pas différente, et même si Los Che a commencé avec une ligne de fond de cinq hommes comme d’autres l’ont fait avant eux cette saison, ils n’étaient pas aussi accomplis ou au fait des nuances du système, et cela a finalement été dit.

N’enlevez rien aux blaugranes cependant. C’était, dans l’ensemble, une performance disciplinée de l’arrière vers l’avant.

Le but de Paulista n’aurait jamais dû être maintenu car une fois de plus une décision VAR est allée contre le Barça, et la fusée de Soler doit juste être applaudie.

Tout comme la performance de Lionel Messi.

Un autre homme du match présenté par le capitaine qui va traîner ce côté en donnant des coups de pied et des cris jusqu’à la dernière minute du dernier match.

Appelez cela la dépendance à Messi si vous le souhaitez, cela n’a pas vraiment d’importance. Ce que nous voyons réellement de l’Argentin, c’est son ultra professionnalisme.

Dans le contexte de ce qui s’est passé avant le début de la campagne, vous seriez pardonné de penser que Leo n’allait pas y participer, mais il a toujours donné le meilleur de lui-même à chaque match.

Dans certains matches, comme celui de dimanche soir, il a été plus réussi et plus central dans l’intrigue que d’autres, bien sûr, bien qu’il ne puisse être accusé de ne pas avoir essayé – dans aucun d’entre eux.

Photo par Aitor Alcalde / .

Quand les adversaires lui mettent deux, trois ou même quatre hommes, on ne peut pas s’attendre à des miracles.

Contre Valence, nous avons vu un Messi obstiné et déterminé. Un Messi qui se battait pour chaque ballon, qui s’engageait volontiers dans le sale boulot malgré le risque de rater ce qui est maintenant le plus grand match de la saison la semaine prochaine contre l’Atletico Madrid.

La seule chose qu’il a mal faite toute la nuit a été de réduire sa pénalité, et le coup de chance pour lui de tirer à la maison après la mêlée suivante pourrait être un tournant potentiel à ce stade tardif.

Le coup franc était tout simplement sensationnel, mais aussi typique de ce à quoi nous nous attendions. Piledriver de Carlos Soler a légèrement pris l’avantage, mais le coup de pied arrêté méritait de gagner n’importe quel match.

Peut-être que, plus que toute autre saison depuis qu’il a commencé à jouer dans la première équipe, Messi mérite le titre de la Liga.

Que lui et ses coéquipiers le comprennent est une toute autre question, mais avec quatre matchs à jouer, le Barça est d’accord.

Si vous aviez demandé aux coupeurs au début de la saison s’ils accepteraient cela, vous savez tous quelle aurait été la réponse.