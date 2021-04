Messi parle de la victoire finale de la Copa del Rey “ spéciale ” de Barcelone

Lionel Messi a admis que c’était un sentiment spécial de soulever la Copa del Rey en tant que capitaine de Barcelone samedi contre l’Athletic à Séville.

Le skipper a marqué deux fois lors d’une impressionnante victoire 4-0 pour les géants catalans qui donne à l’entraîneur Ronald Koeman un premier trophée en tant que patron de Barcelone.

Messi a parlé de la victoire après le match et de ce qu’il ressentait.

«C’est très spécial d’être le capitaine de ce club. C’est une Copa très spéciale pour moi parce que je suis capable de la soulever », a-t-il déclaré.

«Ne pas pouvoir le célébrer avec nos fans est dommage. La situation est ce avec quoi nous devons vivre. C’est dommage. Les Copas sont toujours spéciales et les fans les apprécient beaucoup.

«Ce sont deux clubs habitués à ces finales et [used to] en les appréciant beaucoup.