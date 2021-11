Messi peut condamner Tabárez

11/12/2021 à 12:18 CET

Uruguay contre Argentine

Vendredi, 00:00

Cela semble étrange mais Léo Messi Il pourrait jouer ce vendredi contre l’Uruguay malgré avoir raté les deux derniers matchs avec le PSG en raison d’une blessure musculaire. La star argentine est touchée d’une baguette à chaque fois que l’albiceleste s’habille après avoir remporté la dernière Copa América et ne veut pas manquer l’occasion de laisser l’équipe nationale de plus en plus proche de la Coupe du monde Qatar 2022.

Lors de la dernière pause internationale, il a déjà vu la porte, marquant précisément l’Uruguay lors de la victoire 3-0 et maintenant il veut répéter la même chose, avec de nombreuses possibilités de commencer contre certains Uruguayens qui vivent peut-être les derniers jours de Oscar Tabárez. Le sélectionneur qui a dirigé l’Uruguayen pendant 15 ans fait beaucoup parler en Uruguay et encore plus après trois matchs consécutifs sans savourer la victoire. Ils ont été à égalité avec la Colombie, ont été battus par l’Argentine et le Brésil les a cloués à quatre. Ce ne sont pas de bons moments pour l’Uruguay, qui ne pourra pas non plus compter sur Edinson Cavani pour cette convocation pour cause de blessure.

Cela fait de l’Argentine un favori, à un quota [1.95], un quota élevé malgré le fait que l’Uruguay n’a pas battu les Argentins dans le soi-disant « Rio de la Plata Classic » depuis huit ans. Deux nuls et quatre victoires à ce temps. De plus, ils ont été laissés sans voir la porte dans cinq de ces matchs. Les Uruguayens vont tout faire confiance au fait de jouer à domicile, mais cela, face à une Argentine sur une lancée avec Messi, risque de ne pas suffire. Même le fait que le prochain match de l’albiceleste soit contre le Brésil ne devrait pas influencer leur concentration.

