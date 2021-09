Messi pointe vers les retrouvailles avec Pep

in

27/09/2021 à 16h05 CEST

Léo Messi ne veut pas manquer le rendez-vous. Deux jours après la visite de Manchester City à Paris pour disputer la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’Argentin a repris l’entraînement avec l’équipe. Il a raté les duels de championnat contre Metz et Montpellier, mais il ne semble pas disposé à rater l’un des matchs les plus attrayants du football européen aujourd’hui.

Les ingrédients que le PSG – Manchester City Les mardis sont presque interminables. À commencer par être la réédition de la dernière demi-finale de la Ligue des champions, dans laquelle les Mancuniens ont pris le chat à l’eau, en passant par la confrontation entre les deux grandes fortunes du Moyen-Orient, avec le Qatar et Abu Dhabi derrière les deux clubs, et se terminant pour les retrouvailles entre Messi et Pep Guardiola.

Au niveau du football, sans aucun doute, il n’y a pas de plus grand pôle d’attraction que ce dernier. L’entraîneur catalan n’a pas vu les visages de l’Argentin sur un terrain de football depuis 2016, lorsque le Barça a affronté Manchester City en phase de groupes de la Ligue des champions. Après s’être séparés en 2012, après avoir remporté tous les trophées à gagner ensemble au Camp Nou, Guardiola a joué un total de quatre matchs contre Messi. Deux en 2015, qui se sont soldés par une défaite du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions, et celles évoquées avec City. Au total, deux victoires pour chacun.

La dentelle de Messi à Paris

En cas de récupération à temps, il faudra voir comment Mauricio décide Pochettino intégrer Messi dans son système. La grande question est de savoir si le trio impérial formé avec Neymar et Mbappé ose ajouter Dites Marie. Il l’a essayé lors du match contre l’Olympique de Lyon il y a plus d’une semaine, qui s’est terminé par le remplacement de Messi à sa grande surprise. Face à un adversaire comme City, il ne sera pas surprenant que Pochettino ait sacrifié Di María pour introduire un autre milieu de terrain et équilibrer davantage son équipe dans la retraite.

Le coup d’autorité de la Ville

Ceux de Guardiola ils arrivent très renforcés pour une performance dominante dans Le pont de Stamford, avant le champion d’Europe. La supériorité de City face à Chelsea a réitéré deux slogans : les hommes de Pep n’hésitent pas à tenter d’imposer leur loi dans n’importe quel scénario, et que sans la signature d’un neuf ils continuent d’avoir une équipe très difficile à contenir.

Le plus gros revers pour le céleste sera les blessures. Sans Zinchenko, acteur clé de la Ligue des champions l’an dernier, ni sûrement Gundogan, Guardiola doit avoir un onze très similaire à celui qui a agressé le champion d’Europe avec l’usure que cela entraîne.

Plus de pression pour le PSG

Celui du Parc des Princes sera la deuxième étape d’une semaine infernale pour les Anglais. Après avoir battu Chelsea, leurs prochains rivaux seront le PSG mardi et Liverpool dimanche.

Le duel de Ligue des champions n’est probablement pas le plus décisif pour Guardiola, qui a battu Leipzig lors de la journée d’ouverture. La crevaison du PSG contre Bruges, en revanche, laisse les Français dans une situation tendue : tout ce qui n’est pas à battre City augmentera les doutes dans le méga-projet d’Al-Khelaifi, et son éternel rêve de conquérir l’Europe.