Messi pointe vers Monaco

11/12/2021 à 20h45 CET

Arnau montserrat

Les chiffres de Leo Messi en Ligue 1 sont loin d’être attendus. La star argentine n’a réussi à marquer qu’un seul but en neuf matchs qu’il a disputés, quelque chose d’étrange pour un extraterrestre comme lui. Leo, quant à lui, a marqué cinq buts en Ligue des champions. C’est pourquoi Monaco doit s’inquiéter. Aujourd’hui, des visages sont visibles au Parc des Princes à partir de 20h45.

Messi veut améliorer ces chiffres et a une opportunité en or contre l’équipe de la Principauté. L’un des meilleurs matchs que l’on puisse voir en France. L’équipe de Nico Kovac, qui a certifié le classement comme première du groupe en Ligue Europa, est septième mais à seulement trois points de la zone des Champions. La zone médiane de Ligue 1 est dans un coup de poing.

Ce sera aussi un match particulier pour Mbappé qui retrouvera son ancienne équipe. Kylian est également au top de sa forme après son doublé face à Bruges en Ligue des champions.

Ramos, de nouveau

Celui qui ne sera pas contre les Monégasques est Sergio Ramos qui est une nouvelle fois bas dans l’appel de l’équipe parisienne. Le rapport médical du club souligne que l’ancien joueur du Real Madrid, qui n’a disputé qu’un seul match avec sa nouvelle équipe, « Continue sa préparation individuelle et collective ces prochains jours dans le but de rejoindre le groupe la semaine prochaine & rdquor ;.

La lutte pour la deuxième place, brûlante

Après le PSG, leader en solitaire et déjà dans un autre championnat, la lutte pour la deuxième place et la zone européenne est brûlante. Rennes est deuxième, avec un match de plus que Marseille, à deux points des rojinegros à la troisième place. Rennez reçoit un Nice qui est quatrième et que s’il additionne les trois points il entrera pleinement dans la lutte pour le dauphin. ‘Les Olympiens’, quant à eux, visiteront un Strasbourg qui est septième, mais qui n’est qu’à deux points de l’équipe Sampaoli. Autre temps fort de la journée, Lille-Lyon, perdu en milieu de tableau.