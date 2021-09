Messi pourrait avoir une blessure au genou !

20/09/2021

Le à 20:34 CEST

Avoir un casting d’étoiles sur votre liste peut être une épée à double tranchant. Qu’ils le disent à Mauricio Pochettino. L’entraîneur de Murphy bénéficie du plus haut ratio de talent par mètre carré dans son vestiaire, emmené par le trident magique Messi-Neymar-Mbappé. Cependant, toute décision les concernant est examinée et lorsque dimanche, il a choisi de remplacer Messi contre Lyon ça a fini par provoquer un vrai séisme. La raison, oui, pourrait être une blessure.

Avec le score de 1-1 et quinze minutes à jouer, Pochettino a fait venir Achraf pour Messi. Au début, le ’30’ du PSG a semblé ne pas trop comprendre la décision et son visage sur le banc a ouvert le débat. L’accueil en bande avec Pochettino et les visages de l’un et de l’autre au moment du changement ont alimenté le débat d’une colère de l’ancien capitaine du Barça. De plus, la célébration «à froid» de Leo lorsqu’Icardi a marqué le but vainqueur en 93′ n’a pas aidé à l’analyser dans une autre ligne.

« Des parties clés arrivent et nous devons nous protéger & rdquor ;, s’est borné à dire Pochettino lorsqu’on l’a interrogé sur la situation. De l’intérieur, ils n’ont pas aidé, puisque Khalifa Bin Hamad Al Thani, un proche du président du PSG, a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel, accompagné d’une photo d’un technicien faisant signe de la main, il a déclaré : « Londres est une belle ville, vous le savez & rdquor; . Cependant, ‘L’Équipe’ publie aujourd’hui que la raison du changement pourrait être quelque chose de physique.

Quelques minutes auparavant, on pouvait voir Messi faire l’exercice étrange en se concentrant sur son genou gauche. Le journal français souligne que le ’10’ de l’Albiceleste fait glisser les problèmes dans la partie supérieure du joint depuis la butée de prélèvement. L’origine remonte à l’entrée sauvage subie par Luis Adrián Martínez au Venezuela 1-3 Argentine, qui pourrait finir avec Leo très mal arrêté.

Les problèmes physiques, en fait, ont fait avancer le Rosario Il ne s’entraînera pas ce lundi normalement au Camp des Loges, la cité sportive du PSG. Selon ‘L’Équipe’, Messi est même arrivé en boitant et s’est exercé entre du coton. Demain, il subira des tests pour voir si ses problèmes sont graves ou non. L’objectif est qu’il soit à 100 % pour recevoir City en Ligue des champions le 28.