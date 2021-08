Messi quitte Barcelone et arrive pour achever le passage du blockbuster au PSG

(EPA).

Lionel Messi a conclu un contrat à succès de deux ans, avec une option pour un troisième, et s’est rendu au Paris Saint-Germain, mettant officiellement fin à son attachement historique de 21 ans à Barcelone.

Messi, 34 ans, a rompu son contrat avec les Catalans en juin et est devenu un agent libre, avec des “obstacles financiers et structurels” persistants conduisant à l’annonce explosive de jeudi qu’un renouvellement ne serait pas signé. Un incroyable 672 buts ont été marqués en 778 apparitions par l’icône argentine qui a fait ses adieux en larmes lors de la conférence de presse de dimanche, avec 34 trophées également remportés et six Ballon d’Or.

L’Equipe a annoncé pour la première fois la nouvelle de l’accord final en fin de matinée, heure de Paris. Cela n’a fait qu’augmenter la fanfare autour de Messi, qui est ensuite parti pour la capitale française.

Une vidéo teaser a été publiée sur les réseaux sociaux du PSG à son arrivée et une photo a rapidement suivi de lui portant un t-shirt « Ici c’est Paris » à l’aéroport du Bourget.

