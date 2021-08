Messi-Ramos, une réconciliation à la lumière de la Tour Eiffel

08/12/2021 à 10h15 CEST

Les anciens azulgranas et madridistas, Leo Messi et Sergio Ramos, partageront un vestiaire au PSG après plus d’une décennie en tant que rivaux en Liga. Les deux grandes stars de l’équipe parisienne sur ce marché d’été Ils se retrouveront dans le football français après avoir été les porte-drapeaux du FC Barcelone et du Real Madrid ces derniers temps et avoir joué dans les meilleurs duels individuels d’Espagne..

Celui de Beds, qui aime Leo Messi il n’a pas non plus conclu d’accord de renouvellement avec son club, a été l’un des footballeurs qui a commis le plus de fautes en Liga. Depuis la saison 2005/06, La star argentine a été l’une de ses victimes préférées : après Aritz Aduriz (15 ans), il est le deuxième joueur le plus encrassé avec un total de 14.

4 – Joueurs ayant reçu le plus de fautes de Sergio Ramos 🇪🇸 en Liga depuis le 05/06 : 15 – Aritz Aduriz

14 – LIONEL MESSI

10 – Diego Costa 🇪🇸🇧🇷

10 – Simão Sabrosa 🇵🇹 Le romantisme. pic.twitter.com/yPtBy9NbaQ – OptaJose (@OptaJose) 10 août 2021

ETLes 4 premières victimes de la Liga à cet égard sont complétées par Diego Costa, avec un total de 10 fautes reçues, les mêmes que Simao Sabrosa, tous deux anciens joueurs de l’Atlético de Madrid.. Le défenseur central, qui a raté une grande partie de sa dernière saison dans la capitale en raison d’une blessure, se réconciliera avec Leo Messi au Parc des Princes et à la lumière de la Tour Eiffel.

Deux des meilleurs joueurs de Liga, en route pour le football français

Leo Messi et Sergio Ramos ont tous deux été deux des meilleurs joueurs de LaLiga ces dernières années. Tous deux étaient capitaines et n’ont pas continué dans leur club car ils n’ont pas conclu d’accord de renouvellement. Celui de Beds a disputé un total de 671 matchs officiels avec le maillot blanc et a marqué 101 buts et distribué 40 passes décisives.

Quant à Messi, l’argentin est devenu le meilleur joueur de tous les temps au FC Barcelone: 778 matchs, 672 buts, 305 passes décisives, quatre Ligue des Champions, 10 Ligues ou six Ballon d’Or sont parmi les monuments les plus remarquables.