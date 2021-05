Messi reçoit l’équipe de Barcelone pour le déjeuner avant le choc de l’Atletico – Rapport

Lionel Messi aurait invité toute l’équipe de Barcelone chez lui lundi pour un repas avant les quatre derniers matchs de la Liga de la saison.

Selon plusieurs rapports en Espagne, l’équipe et leurs partenaires ont profité d’un barbecue ensemble dans la maison de l’Argentin après l’entraînement.

Les joueurs se sont tous réunis pour passer du temps ensemble dans le jardin et ont pu célébrer la victoire de retour de dimanche contre Valence et se tourner vers le match serré de samedi contre l’Atletico.

Les espoirs de titre du Barça ont pris un coup jeudi avec une défaite contre Grenade, mais ils restent en lice après une victoire 3-2 à Mestalla qui leur laisse deux points de retard sur l’Atletico avant un grand week-end en Liga.

L’équipe de Ronald Koeman peut dépasser l’Atletico samedi avec une victoire sur les Rojiblancos au Camp Nou, tandis que le Real Madrid accueillera Séville lors d’un autre match énorme dimanche.

La fin de saison a été tendue et excitante et il semble encore y avoir beaucoup plus de drames à venir. Le Barça devra sûrement gagner les quatre matchs s’il veut avoir une chance de remporter le titre, mais il aura également besoin que le Real Madrid dérape aussi.