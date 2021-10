Messi remet en question les informations d’identification du PSG CL après avoir livré un camouflet à Liverpool

Lionel Messi estime que trois clubs de Premier League ont d’excellentes chances de remporter la Ligue des champions mais n’a pas nommé Liverpool parmi le trio.

Le joueur de 34 ans en est à sa première saison avec le Paris Saint-Germain après avoir quitté Barcelone cet été. Les Catalans n’ont pas pu lui proposer un nouvel accord et il a quitté à contrecœur les géants de la Liga après 21 ans. Le PSG était heureux d’accueillir l’as argentin et il a enfin a cassé son canard avec un but contre Manchester City.

Les Parisiens sont parmi les favoris pour remporter la compétition des clubs d’élite européens ce trimestre. Ils sont en tête du groupe A après avoir fait match nul avec le Club de Bruges et pris en charge City 2-0.

United occupe la troisième place du groupe F après sa défaite face aux Young Boys et une victoire 2-1 sur Villarreal. Liverpool en tête du groupe B avec un maximum de points.

Après avoir battu Milan 3-2, ils ont battu Porto 5-1 et ont deux points d’avance sur leur prochain adversaire, l’Atletico Madrid. Cependant, lors de la vérification du nom qui pourrait rivaliser avec le PSG cette saison, Messi omis les Merseysiders.

« Il est vrai que le centre d’attention est sur le PSG », a-t-il déclaré à L’Equipe (via The Mirror). « Mais il y a d’autres équipes très fortes, comme Chelsea, les équipes de Manchester, le Real Madrid, qui répond toujours, l’Inter Milan, le Bayern. »

Liverpool a pris un bon départ dans sa campagne de Premier League et occupe la deuxième place du classement derrière Chelsea. Mohamed Salah est dans la forme de sa vie et a été pressenti pour défi pour le Ballon d’Or.

Il y a même quelques experts qui pensent qu’il est maintenant l’égal de Messi et Cristiano Ronaldo. Cependant, la légende du Barça a prouvé qu’il était loin d’être une force épuisée avec son but contre l’équipe de Pep Guardiola.

Messi pense que le PSG a encore « un pas en arrière »

L’arrivée de Messi dans la capitale française en grande pompe, avec les Parisiens pressentis pour la gloire de la Ligue des champions. Ils ont un côté stellaire, avec Kylian Mbappé et Neymar dans les rangs.

Mais Messi pense que le collectif est bien plus important que n’importe quel talent individuel pour réussir.

« Nous avons des individus formidables, mais nous devons encore bien nous connaître pour former une équipe. Pour gagner des titres importants, il faut jouer en équipe », a-t-il ajouté. « C’est ce qui me fait dire qu’on a encore un peu de recul par rapport à tous ces clubs, qui ont plus d’expérience collective que nous.

L’équipe de Mauricio Pochettino est la prochaine en Europe lorsqu’elle affrontera le club allemand RB Leipzig le 19 octobre.

