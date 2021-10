Messi retrouve Sampaoli pour son premier Marseille

23/10/2021 à 20:48 CEST

Lionel Messi Ce samedi, il jouera son premier « Classique », l’un des duels les plus rivaux du football français. Comment pourrait-il en être autrement, le PSG part clairement favori lors de son passage au Vélodrome. Les chiffres le soutiennent : 19 victoires, trois nuls et une défaite au cours de la dernière décennie. L’ex-Azulgrana retrouvera Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, ​​qui a dirigé la star argentine lors de la Coupe du monde 2018.

« C’est un match spécial. Cela va au-delà des trois points. C’est une question de fierté et nous devons le mériter & rdquor;, exprimé ce samedi lors d’une conférence de presse Mauricio Pochettino. L’entraîneur et ancien joueur du PSG sait parfaitement comment il va recevoir Marseille à ses pupilles. Parmi eux on retrouvera les récupérés Neymar, qui a connu ces dernières années des épisodes de grande tension avec le défenseur de l’OM Allvaro González.

Le PSG a confirmé dans un communiqué le bilan des blessés Des murs, Sergio Rico et Sergio Bouquets. Les débuts de l’ex-madridista devront attendre encore un peu. Pochettino Vous pouvez compter sur Mauro Icardi, absent lors du dernier match en raison de problèmes conjugaux. « C’est un joueur fort mentalement et il a notre soutien », a déclaré l’entraîneur.

Bien qu’il n’ait pas donné d’indices sur les onze, Pochettino n’a pas fermé la porte pour jouer au début avec trois défenseurs et le journal local ‘Le Parisien’, en sens inverse, a glissé que Dis Maria, Neymar, Mbappé et Messi ils pourraient partager l’attaque.

Les files d’attente probables

Marseille: Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres ; Lirola, Kamara, Guendouzi, De la Fuente ; Gerson, Payet ; Milik.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendès ; Herrera, Verratti, Gueye ; Di Maria, Mbappé, Messi.