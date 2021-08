Messi se concentre sur ses débuts avec le PSG

29/08/2021 à 08h00 CEST

La Ligue 1 verra la première de Leo Messi ce soir 18 jours après sa célèbre signature pour le PSG. Tout le monde du football regardera le moment où la star argentine foulera la pelouse d’Auguste-Delanne. Il ne semble pas probable que Messi soit du jeu. Son entraîneur, Mauricio Pochettino, a progressivement donné l’entrée aux joueurs qui ont été incorporés avec la pré-saison commencée, après avoir rempli les engagements avec leurs équipes respectives, et tout indique que Messi ne fera pas exception.. Avec à peine une dizaine d’entraînements aux jambes, l’Argentin ne jouera, a priori, que la dernière demi-heure. Comme son ami Neymar.

«Je vois Messi désireux de faire ses débuts et d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs & rdquor;, a glissé un Pochettino qui, comme toujours, ne tarit pas d’éloges sur son compatriote : « Il s’adapte très vite à ses coéquipiers et au club. C’est un grand joueur et un grand professionnel. Je me suis trouvé un joueur très motivé & rdquor;.

Coïncidence du destin, Messi fera ses débuts face à un autre joueur formé dans la carrière du Barça, Òscar García. Le désormais entraîneur de Reims, rival du PSG ce soir, a regretté que l’Argentin n’ait plus vu Blaugrana : « J’aurais préféré ne pas lui faire face, car cela voudrait dire qu’il serait toujours au Barça & rdquor;. Òscar était convaincu que “Messi s’intégrera dans la Ligue française, comment pourrait-il en être autrement & rdquor;, mais il l’a prévenu des difficultés du championnat de France : « Vous allez trouver une Ligue moins confortable que vous ne le pensez & rdquor;.

Après avoir été hors d’appel lors des deux matchs précédents, contre Strasbourg et le Stade Brestois, Messi concentre tous les regards, sur le possible départ de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu.. La première de l’Argentin servira à tourner rapidement la page des adieux de l’international français.