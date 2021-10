15/10/2021 à 9h36 CEST

.

Lionel Messi a critiqué l’arbitrage du Brésilien Wilton Sampaio et Lionel Scaloni a célébré la victoire après le succès 1-0 que l’Argentine a remporté contre le Pérou pour la douzième journée des Éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022.

« Jeu difficile, difficile à jouer. Beaucoup de vent, ils ont tous laissé derrière eux en laissant peu d’espaces. L’arbitre chaque fois qu’il nous dirige fait de même, il semble qu’il le fasse exprès. Mais bon, trois points importants qui nous rapprochent du but », a écrit le capitaine Lionel Messi après le triomphe au stade Monumental de Buenos Aires contre le Pérou.

Lionel Scaloni, de son côté, a déclaré en conférence de presse : « L’équipe n’a pas régulé, sûrement pas. C’était un match très important et il y avait des tensions pour ça. Je ne pense pas que l’Argentine se soit contentée du résultat. Le Pérou joue eh bien, c’est un adversaire très difficile. Au-delà du jeu de pénalité, je pense que le jeu a été contrôlé. « Aujourd’hui, la fatigue était perceptible, jouer un triple rendez-vous en Amérique du Sud est épuisant. Nous l’avons fait avancer et avons obtenu les points, c’est ce que nous voulions « , compléta le formateur.

Pour sa part, le gardien Emiliano » » » ‘ Martínez a déclaré: « Nous savions que le Pérou allait être un adversaire difficile et s’ils gagnaient, ils se rapprocheraient des positions de qualification. C’est une équipe très difficile et ils ont un entraîneur argentin qui nous connaît beaucoup. » « Vraiment, la solidité défensive nous donne de la joie. On sait qu’avant un ou deux buts on va marquer. On le dit toujours : si on défend bien, on gagnera beaucoup de matchs», a ajouté le joueur d’Aston Villa qui a terminé cette triple journée en octobre invaincu lors des trois matches disputés.

« Parfois, vous ne jouez pas bien et vous devez gagner de la même manière. Aujourd’hui, je pense que nous n’avons pas joué comme nous le voulions mais nous avons obtenu la victoire. Je me sens très à l’aise avec les défenseurs. Leandro (Paredes) nous donne également un équilibre quand il s’agit de défendre. sûr derrière eux », a-t-il ajouté dans son analyse.

« J’ai écouté les gens et je voulais que le ballon n’entre pas pour leur donner de la joie. Ils l’ont tous célébré comme un but. Nous avons pris les trois points et le but était de zéro. Ceux qui vont tirer les penaltys sont évidemment de grands joueurs et à la fin est la chance « , complété par rapport au penalty dévié par Yoshimar Yotún.