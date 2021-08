“Messi s’est adapté très vite”

19/08/2021

Le à 16h56 CEST

L’entraîneur du Paris Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, il a indiqué ce jeudi que Leo Messi s’est adapté “très bien et très rapide“à l’équipe et a souligné que tout ce qu’il apporte « est positif ».

“Nous savons déjà ce qu’est Leo, ce qu’il représente. Tout est positif. Il y a une très bonne ambiance dans le groupe et il s’est très bien et très vite adapté. Je suis content de la façon dont tout le monde travaille », a déclaré l’entraîneur lors de la conférence de presse. avant le match contre le Stade Brestois. Pochettino ne voulait pas encore avancer si l’Argentin fera ses débuts avec le PSG ce vendredi.

“Nous analysons s’il sera dans le groupe ou non. Les critères sont la dynamique physique, footballistique et de groupe. Il faut trouver un équilibre », a souligné le sélectionneur. En revanche, il a insisté sur la bonne intégration du natif de Rosario : «Il y a un très bon ‘feeling’ dans le vestiaire avec tous ses coéquipiers Et quand il y a du talent dans une équipe comme nous, la compréhension ne se fait pas seulement dans les vestiaires, mais aussi sur le terrain.”

Le PSG a signé dans ce marché d’été, qui se termine le 31 août, pour Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. “Tous les joueurs qui sont arrivés Ils ont fourni cette énergie qui est souvent nécessaire pour se renouveler dans un groupe. (…) Quand on a ces joueurs, la connexion est très rapide. Le football n’a qu’une seule langue et je pense que connecter les talents est très rapide », a-t-il souligné lors de cette apparition.

Le PSG a a gagné les deux matchs joués dans cette nouvelle saison de championnat : 1-2 contre Troyes récemment promu et 4-2 contre Strasbourg. “CJe pense qu’il y a beaucoup de choses positives, mais il est important d’apprendre de nos jeux. Nous sommes toujours concentrés à essayer de fournir à l’équipe les choses qu’elle doit améliorer », avait souligné Pochettino aujourd’hui, également sur la chaîne officielle du club.

Concernant la situation médicale ce vendredi, Sergio Ramos et Colin Dagba poursuivent une reprise progressive de l’entraînement et, comme indiqué la semaine dernière, on s’attend à ce qu’ils puissent rivaliser “après la trêve internationale“, vers la mi-septembre. Sergio Rico soigné pour un lumbago et Alexandre Letellier pour une blessure à ses ravisseurs, tandis que Juan Bernat a déjà repris l’entraînement avec le groupe, bien qu’il organise pour le moment des séances individuelles adaptées.