Messi signe au PSG

08/10/2021

Acte à 12:12 CEST

Lionel Messi est déjà un nouveau joueur du Paris Saint-Germain après son départ émotif du FC Barcelone. Le footballeur argentin a conclu l’accord de son incorporation avec le club parisien et signe pour deux saisons et une troisième facultative. Messi subira un examen médical avec le club de la capitale aujourd’hui et sera présenté demain, mercredi.

A Paris, ils avaient déjà tout préparé pour présenter Leo en grand et ils pourront le faire en quelques heures seulement. Nasser Al-Khelaïfi a tout fait pour signer le ’10’ et il est allé vite depuis que le Barça a officiellement annoncé qu’il se dissociait de Leo Messi, il y a quelques jours à peine.

La star argentine va enfin retrouver de vieilles connaissances dans les vestiaires. Messi partagera le terrain avec Sergio Ramos, également nouvelle recrue du PSG cet été, et retrouvera son ami et ancien coéquipier Neymar. Dans le modèle Mauricio Pochettino, l’ex-blaugrana connaît aussi bien l’entraîneur, en plus des footballeurs argentins Des murs Oui Dis Maria et italien Marco Verratti.

PSG, avec Messi, Neymar et Mbappé Dans le trident offensif, il a composé l’une des équipes les plus redoutables au monde, et il aspire à tout cette saison. La dernière étape dans un marché des transferts très chargé avec des signatures spectaculaires telles que Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi ou WijnaldumC’était signer le meilleur footballeur du monde et de l’histoire. A Paris, ils ont déjà leur nouvelle star. La Tour Eiffel attend de s’illuminer du visage de Léo.