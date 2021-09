Messi surpasse à Pelé comme meilleur buteur de sélections en Amérique du Sud

in

09/10/2021

Le à 07:58 CEST

. / Buenos Aires

Avec Le triplé de Lionel Messi, qui a dépassé Pelé jeudi en tant que meilleur buteur de tous les temps des équipes sud-américaines avec 79 points, L’Argentine bat la Bolivie 3-0 au dixième tour des tours de qualification au Qatar. Le capitaine de l’Albiceleste, figure de ce soir contre Verde au stade Monumental de Buenos Aires, a atteint ce record en 153 matchs joués pour l’Argentine et a prolongé sa légende.

Le Brésilien Neymar est celui qui se rapproche le plus de l’exploit de Messi et Pelé, puisqu’il a inscrit 69 buts. Messi était depuis 2016 le meilleur buteur de l’équipe argentine lorsqu’il a dépassé les 54 buts de Gabriel Batistuta.

Avec la victoire, Albiceleste reste invaincu et à la deuxième place du classement avec 18 points, tandis que Verde est neuvième avec six. Le lendemain, le 7 octobre, l’Argentine se rendra au Paraguay et en Bolivie en Équateur.

Après la classique frustrée de dimanche dernier contre le Brésil à Sao Paulo, L’Albiceleste a profité de la meilleure version de son capitaine pour faire la fête devant son publicou, en plus, la Copa América obtenue au Maracana. Le match joué dans la nuit froide de Buenos Aires a commencé avec une large domination de l’Argentine, dont l’épicentre était l’axe entre Messi et Di María cherchant à se connecter avec Lautaro Martínez.

À la 8e minute, Lautaro Martínez lui-même a dirigé un centre de Di María, mais son tir est passé au-dessus de la barre transversale, ce qui a fini par être un avertissement de ce que cinq minutes plus tard serait l’ouverture du tableau d’affichage. Lorsque l’horloge a sonné 14 minutes, Paredes a fait une grande avance qui s’est terminée en qualification à Messi qui a fait un bec à Luis Haquín avant de définir dans l’angle supérieur du but défendu par Carlos Lampe.

Le début de la seconde mi-temps n’a pas changé le déroulement du jeu, qui a eu la première occasion des locaux à la 48e minute avec un tir de Paredes qui a demandé l’intervention de Lampe, la grande figure de la visite. De Paul a répété un autre tir dévié avant la 64e minute lorsqu’un double mur de Messi et l’entrée de Joaquín Correa terminé par une définition précise du « 10 » pour le deuxième de son compte personnel et l’Albiceleste.

Joaquín Correa a pu prolonger deux minutes plus tard mais Lampe a répliqué puis une combinaison de Correa avec Lautaro Martínez qui s’est soldée par une mauvaise définition de l’attaquant de l’Inter Milan. Et à la minute 88, Paredes a réessayé de l’extérieur mais le rebond de Lampe Il a été laissé aux pieds de Messi qui a défini gaucher pour son troisième but et couronné une nuit ronde.

Puis vint la fin de la réunion, le retour olympique avec le trophée de la Copa América, le spectacle de lumière et feu d’artifice avec musique live pour le grand jour de Messi et de l’Albiceleste aux retrouvailles avec leur public.

– Fiche technique:

3. Argentine : Juan Musso ; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi (m.81, Lucas Martínez Quarta) et Marcos Acuña; Ángel Di María (m.70, Nicolás González), Leandro Paredes, Rodrigo De Paul (m.81, Exequiel Palacios) et Alejandro Gómez (m.61, Joaquín Correa) ; Lionel Messi et Lautaro Martínez (m.68, Ángel Correa).

Entraîneur : Lionel Scaloni.

0. Bolivie : Carlos Lampe; José Sagredo, Jairo Quinteros, Luis Haquin, Adrián Jusino et Jesús Sagredo (m.77, Gabriel Villamil), Erwin Saavedra (m.68, Roberto Fernández), Leonel Justiniano et Moisés Villarroel (m.46, Ramiro Vaca) ; Henry Vaca (m.68, Carmelo Algarañaz) et Marcelo Martins.

Entraîneur : César Farías.

Buts : 1-0, m.14 : Lionel Messi. 2-0, m.64 : Lionel Messi. 3-0, m.88 : Lionel Messi.

Arbitre : le Péruvien Kevin Ortega a réprimandé Haquín, Villarroel et Ramiro Vaca.

Incidents : Match pour le dixième tour des tours de qualification sud-américains pour la Coupe du monde 2022, disputé au stade « Monumental » Antonio Vespuci Liberti, à Buenos Aires, avec 21 000 fans dans les tribunes.