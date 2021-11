Messi travaille en marge avec l’illusion de jouer avec l’Argentine

11/09/2021 à 20:35 CET

Le capitaine de l’albiceleste a effectué les premiers entraînements sous les ordres de Lionel Scaloni à la propriété Ezeiza. Il est arrivé entre du coton, mais prêt à rajouter des minutes pour aider l’équipe à se rapprocher de l’objectif de qualification pour la Coupe du monde du Qatar.

Lorsque Lionel Messi franchit l’entrée principale de l’équipe nationale argentine à Ezeiza, il ressent un chatouillement particulier. Il sourit et embrasse ses coéquipiers de l’Albiceleste, avec qui il a vécu le moment le plus important de sa carrière : la consécration en Copa América après 28 ans et contre le Brésil.

Il y a un lien tellement fort avec le groupe que leur présence s’harmonise. Il se sent aimé, respecté, accompagné et fait partie de l’humour qui l’amuse tant de Rodrigo De Paul et Papu Gomez. Il se sent à l’aise, comme un membre de plus des champions, même s’il est le plus spécial de tous.

El Diez, le meilleur buteur de l’histoire des bleus et blancs avec 80 réalisations, a toujours affiché sa préférence pour porter le maillot de son pays. Mais en plus, chaque convocation représente aussi un pas de plus vers l’objectif de qualification pour la Coupe du monde du Qatar 2022, qui se rapproche de plus en plus.

L’Argentine est en deuxième position avec 25 points, derrière le leader Brésil qui en a 31. S’il remporte les deux victoires, il est pratiquement classé pour la Coupe du monde. Ainsi, au-delà du fait que les équipes sont obligées par la loi de céder aux footballeurs pour les matches de qualification pour la Coupe du monde, Lionel Messi a décidé de voyager même s’il n’est pas à cent pour cent pour affronter l’Uruguay et le Brésil.

Léo est arrivé dans la matinée accompagné de ses coéquipiers du PSG Angel Di Maria et Leandro Paredes. Cet après-midi, il a fait des exercices différents du reste de l’équipe avec Paredes. La Pulga s’est entraîné une douleur aux ischio-jambiers et un coup au genou gauche, ce qui l’a mis à l’écart des deux derniers matchs avec le PSG (le match de Ligue des champions contre Leipzig et le match de Ligue 1 contre Bordeaux).

L’idée du sélectionneur est qu’il joue quelques minutes contre l’Uruguay vendredi à Montevideo, et qu’il complète les quatre-vingt-dix minutes contre le Brésil mardi prochain à San Juan. Hier après-midi, Messi a repris l’entraînement à partir de 17h00 de manière différenciée. Et dans l’équipe d’entraîneurs, ils sont optimistes quant à son évolution, même s’ils attendront la dernière instance pour définir combien de temps il jouera. Et ajoutez-le aux tâches avec le groupe. Ils ne veulent pas se risquer, pensant avant tout à lui donner plus de temps de récupération pour qu’il soit dans des conditions optimales pour affronter Verdeamarelha.

Ce mercredi ils s’entraîneront à nouveau le matin et jeudi ils le feront à une heure à confirmer, puis se rendre à Montevideo et rester concentré en attendant le duel contre l’Uruguay, vendredi soir.

Après le match, la délégation retournera à Buenos Aires et le panel s’entraînera samedi, dimanche et lundi avant de se rendre à San Juan où il affrontera le Brésil. Rappelons que l’Argentine et le Brésil ont un match moins joué en raison de la suspension à 5 minutes du classique qu’ils ont égalé sans but à São Paulo en septembre dernier.

Et que l’Albiceleste mène de neuf points à l’Uruguay, qui occupe la cinquième place dans l’accès aux playoffs avec six dates restantes pour terminer les compétitions sud-américaines.

C’est une semaine clé pour l’Albiceleste et pour Lionel Messi. Toujours entre cotonnades, il veut faire partie et aider son équipe à sceller la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.