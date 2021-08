“Messi va devoir en montrer beaucoup plus au PSG”

13/08/2021

Le à 17:06 CEST

Paula B. Navarro

Quand il a semblé que ça s’adoucissait et que personne d’autre ne se prononcerait sur le sujet, il est apparu Juan Carlos Heredia. Bien que le joueur argentin s’entraîne avec sa nouvelle équipe absent de ce que les gens commentent sur sa signature, des personnalités du monde du football continuent d’apparaître donner son avis sur la question de Leo Messi. En l’occurrence, il s’agissait de l’ancien attaquant de l’équipe catalane, Milonuita Heredia.

Juan Carlos Heredia, ancien joueur du FC Barcelone s’est exprimé ce jeudi sur le sujet Personne ne peut arrêter de parler, de la signature de Leo Messi par le PSG. En plus de compter en détail la conversation qu’il a eu avec le président du club du Barça, Laporta.

Milonuita a réalisé une interview pour le résumé sportif de Radio República dans laquelle il a déclaré : “J’ai été très surpris par la sortie. Tout le monde parle de ce que Messi a donné à Barcelone, mais Barcelone lui a aussi beaucoup donné“.”Je ne serais pas parti car à Barcelone avec un coup franc et deux jeux les gens deviennent fous, ailleurs il devra montrer beaucoup plus – il saura pourquoi il est parti. Il y avait un très gros trou à Barcelone”, a-t-il ajouté.

“Messi ne sera pas le même pour le PSG que pour Barcelone, mais le morceau de joueur qu’il va le montrer, le mal est à Barcelone, ils étaient tellement habitués que sans lui cela coûtera cher. Il y a cinq ans, Barcelone était intraitable, il y avait Busquets, Xavi, Iniesta et Messi, une grande équipe, Xavi est parti et c’était déjà remarqué, Iniesta est parti et il a encore remarqué, imaginez maintenant sans Messi & mldr; il ne va pas être le coucou qu’il était “La milonguita continua. “Le championnat français n’est pas important comme celui d’Espagne, mais il le sera dans tous les championnats, même si si le PSG ne démarre pas bien, ils auront des problèmes parce que les gens demandent et exigent“il ajouta.

Enfin, il a parlé de la conversation qu’il a eue avec Laporta. “Je lui avais parlé et il m’a dit que c’était difficile pour lui au sommet de la fédération, à cause de ce qu’il chargeait et qu’il allait charger maintenant. Laporta sous les montants des salaires, mais ils n’ont pas atteint ce que la Fédération permet, je pensais qu’ils allaient réparer le tableau en dessous, mais il faut que Messi ait déjà tout arrangé avec le PSG. Le Barça va beaucoup souffrir”, a-t-il déclaré.