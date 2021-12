Messie junior | Les données pas vues depuis Ronaldinho

12/02/2021

Le à 17:39 CET

messies juniors est le nom à la mode en Italie. L’attaquant brésilien fait sensation dans le Une série et surtout à Milan. Il a été découvert après avoir marqué le but qui a donné la victoire à l’équipe ‘rossoneri‘dans le Metropolitan Wanda devant un Athlète de Madrid qu’il a perdu une grande partie de ses chances d’aller au second tour.

Avec les deux buts, il est le premier Brésilien de Milan à signer un doublé à domicile en Serie A, depuis que je l’ai fait Ronaldinho en 2010 contre la Juventus au légendaire Stadio delle Alpi.

Mercredi dernier, il est revenu sur les lieux après avoir marqué un doublé lors de la victoire de Milan par 0 buts à 3 sur le terrain de Gênes. L’équipe de Milan avait subi deux défaites consécutives en Serie A, mais encore une fois Messias a semblé changer la dynamique comme il l’avait déjà fait en compétition européenne.

Une ligue brûlante

Milan a retrouvé le sourire en Serie A après avoir perdu contre Sassuolo lors de la dernière journée avec une solide victoire 3-0 sur Gênes à Luigi Ferraris. L’équipe de Stefano Pioli n’a qu’un point de retard sur les Napolitains après avoir vu comment ils ont perdu la co-leader le week-end dernier.

L’Inter a réussi à battre Spezia très confortablement et à continuer de suivre le rythme de Naples et de Milan. Les ‘Nerazzurri’ après un début de campagne très irrégulier, sont déjà pleinement en lutte pour revalider le Scudetto. A deux points de Naples et un de Milan, la bagarre qui opposa il y a quelques semaines deux équipes semble être une affaire de trois.