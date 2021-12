Messy NFT drop met en colère les pionniers de l’infosec avec des portraits non autorisés

Un drop NFT non autorisé célébrant les pionniers de l’infosec s’est effondré dans un gâchis de retraits contradictoires et de piratage.

Lancé le jour de Noël par un groupe appelé « ItsBlockchain », le package NFT « Cipher Punks » comprenait des portraits de 46 personnages distincts, avec dix exemplaires de chaque jeton. Prise à leur prix d’ouverture, la valeur totale de la baisse était d’environ 4 000 $. Mais presque immédiatement, la communauté infosec a commencé à soulever des objections, y compris certaines des sujets du portrait eux-mêmes.

Les images de portrait ont mal orthographié plusieurs noms – dont la militante du discours de l’EFF Jillian York et le créateur d’OpenPGP Jon Callas – et ont basé au moins un dessin sur une photographie protégée par le droit d’auteur. De manière plus controversée, la liste comprenait certaines personnalités qui ont été ostracisées pour comportement personnel préjudiciable, notamment Jacob Appelbaum et Richard Stallman.

Répondant sur Twitter, York a tweeté un lien vers son propre portrait et a simplement déclaré: « Je n’approuve pas cela du tout et j’aimerais qu’il soit supprimé. »

La suppression des NFT a été plus compliquée qu’il n’y paraît. L’équipe ItsBlockchain s’est excusée sur Twitter pour ne pas avoir obtenu les droits de ressemblance à l’avance et a déclaré avoir supprimé 28 NFT du groupe et brûlé deux autres. Mais il n’y a pas de procédure claire pour supprimer les jetons qui ont déjà été vendus, et ItsBlockchain compte principalement sur la plate-forme centrale OpenSea pour supprimer les jetons et résoudre le problème. ItsBlockchain a fait appel à la plate-forme pour obtenir des conseils, mais jusqu’à présent, elle a reçu peu de conseils. (OpenSea n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

« Nous avons essayé de résoudre ce problème … nous voulons le supprimer », a déclaré le groupe dans un e-mail à The Verge. « L’implication d’OpenSea faciliterait la tâche à ce stade. »

L’incident est un rappel des problèmes juridiques potentiellement épineux autour des NFT, où les normes d’innovation sans autorisation entrent souvent en conflit avec les droits de ressemblance et la loi sur la propriété intellectuelle. En règle générale, les lois américaines sur les droits de publicité stipulent que le nom et l’identité d’une personne ne peuvent pas être utilisés à des fins de promotion sans son consentement – ​​bien qu’il ne soit pas clair comment une telle action en justice fonctionnerait dans la pratique lorsqu’elle s’appliquerait aux NFT.