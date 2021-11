Mestalla a encore protesté à la 19e minute contre Peter Lim

27/11/2021 à 17:54 CET

Les supporters assistant le patron de Mestalla ont de nouveau manifesté ce samedi, à la 19e minute du match face au Rayo Vallecano, contre le principal actionnaire du club, Peter Lim, à qui ils ont demandé de quitter le club en criant « Peter, go now ».

La manifestation a coïncidé avec le penalty qui a porté le score à 1-0 et après le but, des milliers de banderoles jaunes sont apparues avec le slogan « Lim, go home » affiché par les participants au match.

Ces protestations, à cette minute du jeu, coïncidant avec le numéro de l’année de la fondation de Valence (1919)ont été répétés depuis que les supporters peuvent se rendre au stade, mais aujourd’hui, c’était plus fort que lors des précédentes occasions.

Auparavant, dans les minutes précédentes, des chants avaient été entendus contre Lim et avec Anil Murthy, président du club, avec le slogan « Anil, scélérat, de Mestalla. »