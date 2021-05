Mestalla ouvre pour célébrer la permanence et examiner Eibar et Lim

16/05/2021 à 6h30 CEST

.

Le stade Mestalla ouvrira ses portes pour la première fois cette saison afin que cinq mille fans puissent “ célébrer ” le salut mathématique de Valence et examiner la gestion de Peter lim mais aussi les options d’Eibar pour rêver d’atteindre la permanence.

L’équipe de Voro GonzalezAprès que l’entraîneur ait fait ses débuts avec une victoire balsamique contre Valladolid, il n’a pas pu ajouter le point dont il avait besoin au stade de Séville dimanche dernier pour assurer la permanence virtuelle qu’il avait à égalité. Mais le reste des résultats de la journée, en particulier la défaite de l’équipe de Pucelano contre Villarreal, l’empêche de descendre.

La nouvelle est arrivée quelques heures après qu’il ait été confirmé que l’assouplissement des mesures sanitaires contre le COVID-19 en raison de la bonne situation de la Communauté valencienne permettrait au club d’ouvrir Mestalla pour cet adieu officiel de la saison au stade.

Depuis la dernière fois que les supporters sont entrés dans le stade, Valence a rejeté Albert célades, embauché et licencié pour Javi grace, vendu à certaines des grandes références de l’équipe qui a fait de lui le champion de la Copa del Rey (comme Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Francis Coquelin ou alors Ferran torres), et a assuré la permanence de cet exercice compliqué.

Le club défend que ces mouvements ont sauvé l’entité de la faillite et qu’ils ont permis l’autonomisation de joueurs qui avaient déjà beaucoup de poids, tels que Carlos Soler ou alors José Luis Gayà et laisser de la place aux jeunes comme Uros Racic ou alors Yunnus Musah.

Sur le plan social, l’entité n’a toujours pas présenté de solution que les institutions jugent valable pour terminer la Nouvelle Mestalla, environ cinq mille fans ont manifesté samedi dernier contre la direction de Lim et plusieurs informations ont assuré que l’homme d’affaires s’est entretenu avec plusieurs intéressés par l’achat du club, ce que le président Anil Murthy a nié à plusieurs reprises.

Así pues, y ante la falta de retos deportivos, más allá de quedar o no por delante del Levante, el encuentro servirá para ver cómo ha asimilado una pequeña parte de la afición valencianista todos esos movimientos y cómo lo demuestra o no en Mestalla, su habitat naturel.

Voro Il a assuré avant le choc contre Séville que son intention n’est pas de distribuer des minutes en quête de satisfaire tout le monde maintenant que l’objectif de salut qui lui est confié a été atteint mais il a déjà introduit quelques rotations telles que Toni Lato ou alors Francisco Ferro. Donc, avec ce précédent, on s’attend à ce qu’il y ait également des changements, bien qu’avec le même dessin 1-5-3-2 que vous avez utilisé.

Eibar, quant à lui, ne vaut la victoire que pour continuer à rêver de permanence. Le fait que Valence puisse jouer avec le soutien de son public dans les tribunes n’a pas trop plu à l’armurier, José Luis Mendilibar, qui aurait préféré que tous les matchs soient joués sur un pied d’égalité.

Le principal doute des armuriers pour cette nomination était la présence de Sergi Enrich, qui a été blessé dans les dernières minutes de jeudi dernier à Ipurúa contre le Betis, mais qui a récupéré à temps et son combat sera important depuis, après Kike Garcia, est le deuxième meilleur buteur de l’équipe, avec trois buts, à égalité avec Bryan gil Oui Esteban Burgos.

Le Minorque a amélioré ses performances ces derniers jours et sa présence est importante, puisque les armuriers ne sont pas exactement en reste sur les buts.

Ceux de Mendilibar précipitent leurs dernières chances de salut qui passent par une victoire à Mestalla et répètent la victoire le dimanche 23 suivant à Ipurua contre Barcelone.

L’équilibre face aux joueurs valenciens est légèrement favorable à Eibar, qui a remporté cinq des treize matchs que les deux équipes ont disputés en première division, avec quatre nuls et quatre défaites.

A Mestalla, les armuriers ont gagné dans deux de leurs six visites, avec un nul et trois défaites, la dernière la saison dernière, quand ils ont perdu 1-0. Ce n’est pas un mauvais équilibre et les possibilités sont ouvertes, étant donné que Valence ne joue plus rien et que cette saison n’a pas été la meilleure pour l’équipe du Che.

En plus des alignements probables, le reste de l’appel serait terminé: Yoel, Quique González, Recio, Soares, Kevin Rodrigues, Pedro Leon, Sergio Alvarez, Aleix Garcia, Gros comme, Burgos, Inui Oui Puits d’eau. Par conséquent, les 23 membres de la première équipe, plus l’équipe de jeunes Atienza.

Alignements probables

Valence: Cillessen; Correia ou Piccini, Paulista ou Diakhaby, Ferro, Guillamón, Gayà; Wass, Soler, Racic; Guedes et Maxi.

Eibar: Dmitrovic, Correa, Oliveira, Arbilla, Cote, Bryan Gil, Diop, Atienza, Exposito, Kike García et Muto.

Arbitre: Valentín Pizarro Gomez (C. Madrileño)

Stade: Mestalla. 5 000 téléspectateurs.

Heure: 18h30.