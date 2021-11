Mesure de vote anti-police de Minneapolis : votez non

Un officier de police de Minneapolis sur une scène de crime à Minneapolis, Minnesota, le 16 juin 2020. (Stephen Maturen/.)

L’élection au poste de gouverneur de Virginie n’est pas la seule course avec des implications nationales possibles cette année. Les élections locales de Minneapolis auront beaucoup à dire sur le statut du mouvement anti-policier. City Question 2 est le référendum le plus direct à ce jour sur la question de savoir si le message anti-policier a un quelconque intérêt auprès des électeurs.

La question 2 de la ville demande si les électeurs souhaitent remplacer le service de police par un «département de la sécurité publique» qui «utiliserait une approche globale de santé publique» pour la sécurité publique. Il ne s’agit pas strictement de « financer la police ». Le nouveau ministère serait autorisé à embaucher des «agents de la paix agréés», dont la mesure de vote reconnaît entre parenthèses sont les mêmes que les agents de police. Mais le service de police et le chef de la police seraient supprimés de la charte de la ville, et les exigences minimales existantes en matière de financement et de personnel pour la police seraient éliminées.

Le maire Jacob Frey, qui est candidat à sa réélection, s’oppose à la mesure, en partie parce qu’elle retire également la police de la seule autorité de son bureau et place le nouveau département sous le contrôle conjoint du maire et du conseil municipal. Le gouverneur Tim Walz, la sénatrice Amy Klobuchar et la représentante Angie Craig – tous démocrates – s’opposent également à la mesure.

Le représentant Ilhan Omar, en revanche, est en faveur. Il en va de même du procureur général (et ancien vice-président du DNC) Keith Ellison. « Nous avons l’opportunité, une fois pour toutes, d’écouter ceux qui sont le plus touchés par la brutalité policière et les communautés qui demandent des changements depuis des décennies », a écrit Omar pour le Star Tribune.

On ne sait pas qui Omar écoute. Le fils de Keith Ellison, Jeremiah, est un conseiller municipal qui représente un quartier à majorité noire de Minneapolis. Il a dit à Politico qu’il avait écouté ses électeurs et qu’ils étaient préoccupés par la mesure du scrutin. « Une refonte majeure de la police est un pont trop loin pour beaucoup d’entre eux », rapporte Politico.

Ses preuves anecdotiques concordent avec le sondage de Star Tribune, qui montre que seulement 14% des électeurs noirs pensent que Minneapolis devrait réduire la taille de ses forces de police. Soixante-quinze pour cent disent qu’il ne devrait pas. Parmi les électeurs noirs, l’actuel chef de la police (qui est noir et est en fonction depuis 2017, c’est-à-dire avant, pendant et après le meurtre de George Floyd) est extrêmement populaire – 75 % favorable, 9 % défavorable. L’approbation des électeurs blancs est beaucoup plus faible, à 56-23. Sur la mesure du scrutin, le soutien des Noirs est inférieur de neuf points de pourcentage au soutien des Blancs – 51 % des Blancs veulent le nouveau ministère de la Sécurité publique, mais seulement 42 % des Noirs le souhaitent.

Ces chiffres indiquent que ce vote pourrait être très serré. Cela ne devrait pas être. Les habitants de Minneapolis n’ont pas besoin de progressistes jouant à des jeux de mots avec des « agents de la paix agréés ». Les crimes violents ont augmenté de 17% au Minnesota l’année dernière, et les meurtres ont augmenté de 58%, battant un record établi en 1995. Minneapolis, comme toutes les villes, a besoin de la police. Les beaux jours de « defund the police » semblent être derrière nous, car même les militants progressistes en faveur de City Question 2 ont insisté sur le fait que cela ne finançait pas la police. Mais il y a beaucoup de mauvaises idées à part le financement de la police qui devraient néanmoins être rejetées. Cette mesure électorale en fait partie.

En rejetant la question 2 de la ville, les électeurs de Minneapolis ont la possibilité d’envoyer un message au pays. Les progressistes anti-policiers sont sur la défensive. Une grande partie du Parti démocrate du Minnesota ne veut rien avoir à faire avec cette mesure électorale. La plupart des électeurs noirs, que les progressistes prétendent vouloir aider, rejettent massivement nombre de leurs points de vue. Un bon « non » clair des électeurs de Minneapolis hyper-progressiste, le berceau du mouvement de « financement » de l’année dernière, a le potentiel de faire participer le mouvement anti-policier radical à l’échelle nationale.

