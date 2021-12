Mesure drastique de la FA Cup prise pour permettre la réorganisation des matchs Covid

Les rediffusions des troisième et quatrième tours de la FA Cup ont été supprimées pour atténuer le blocage des matchs créé par la dernière variante de Covid-19.

La FA a confirmé sa décision le même jour Les clubs de Premier League ont décidé de continuer et de jouer pendant la période des fêtes. Ceci malgré le fait que de nombreuses équipes ont dû reporter des matchs après des épidémies de coronavirus dans leur équipe.

Les dates pour ceux-ci devront être trouvées à un moment donné et dans cet esprit, la FA a décidé que les matchs de troisième et quatrième tours de la Coupe iraient directement en prolongation et en pénalités pour aider à réduire la congestion.

Une déclaration disait : « La FA peut confirmer que les rediffusions ont été supprimées lors des troisième et quatrième tours de l’Emirates FA Cup 2021-22.

« Cette décision exceptionnelle a été approuvée par le FA Board le vendredi 17 décembre et a été prise dans l’intérêt plus large du football anglais pour atténuer la possibilité de congestion des matchs après plusieurs reports ces derniers jours et l’incertitude continue à venir en raison de Covid-19.

« Les égalités aux troisième et quatrième tours de la compétition de cette saison se joueront jusqu’à la fin de la journée, avec prolongations et pénalités si nécessaire.

« Les rediffusions reviendront jusqu’au quatrième tour de la FA Cup des Emirats inclus à partir de la saison 2022-2023. »

Le Covid fait des ravages dans les appareils

La nouvelle, telle que rapportée dans The Sun, sera un soulagement pour les clubs qui avaient fait pression pour le report des matches de Premier League.

Lors de la réunion cruciale de lundi, Liverpool voulait que toute une série de matches soit déplacée après avoir perdu plusieurs hommes clés.

Mais malgré le soutien d’autres clubs, l’idée a été rejetée en raison de la complexité impliquée.

