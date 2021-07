Mesure non invasive de la glycémie du fournisseur Apple

La mesure non invasive de la glycémie a été décrite comme le Saint Graal de la technologie médicale grand public, et un fournisseur Apple a maintenant officiellement annoncé sa solution. Il dit qu’il entre maintenant dans la phase de test.

La première étape sera un bracelet autonome, mais l’espoir est que la technologie en fera les futurs modèles Apple Watch…

Nous avons rendu compte plus tôt des travaux de l’entreprise sur une nouvelle génération de capteurs de santé.

Les capteurs Apple Watch existants utilisent un mélange de lumière infrarouge et visible pour mesurer à la fois la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Rockley travaille sur des versions plus sensibles de ces capteurs, qui seraient capables de mesurer d’autres choses.

Cette startup britannique de l’électronique développe une plate-forme unique de spectromètre sur puce capable de détecter la pression artérielle, le glucose, l’hydratation et les niveaux d’alcool au poignet […]

Apple est répertorié comme le plus gros client de Rockley Photonics, une entreprise d’électronique travaillant sur un système qui utilise des capteurs similaires à ceux d’Apple Watch existants, mais avec beaucoup plus de capacités […]

Rockley a officiellement annoncé aujourd’hui le système.

Rockley Photonics, l’une des principales sociétés mondiales de technologie photonique sur silicium, a dévoilé aujourd’hui son système complet de capteurs de santé numériques « clinique au poignet ».

Le module de capteur de Rockley et les conceptions de référence associées pour les produits de consommation intègrent du matériel et des micrologiciels d’application pour permettre aux appareils portables de surveiller plusieurs biomarqueurs, notamment la température corporelle centrale, la pression artérielle, l’hydratation corporelle, l’alcool, le lactate et les tendances du glucose, entre autres […]

Le capteur sonde de manière non invasive sous la peau pour analyser le sang, les fluides interstitiels et diverses couches du derme à la recherche de constituants et de phénomènes physiques d’intérêt. Ces biomarqueurs ont historiquement été mesurables uniquement à l’aide d’équipements de paillasse.

[The tech] sera utilisé dans une séquence d’études humaines internes dans les mois à venir.