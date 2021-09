Mesurer le succès : ce qui a changé dans le jeu de Vinicius Junior pour enflammer le but

Il y a un grand axiome commercial célèbre par Peter Drucker qui a été cité comme disant : « vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer ». Ce que Drucker dit essentiellement, c’est qu’en ne recueillant pas de données et en examinant les résultats, des ajustements ne peuvent pas être faits pour redresser le navire ou maintenir la trajectoire stable. La seule façon de mettre cet axiome en pratique est d’avoir un objectif clair ou un principe directeur. Pour le jeune Vinicius Junior, ce principe directeur est venu de son manager. Après le match contre Levante, Carlo Ancelotti a révélé la nouvelle orientation du Brésilien :

« Vinicius est très bon dans les situations individuelles. Quant à marquer des buts, je lui ai dit qu’il est rare de marquer après avoir fait cinq ou six touches. Pour marquer, vous avez besoin d’une touche ou peut-être de deux maximum. Vous devez être dans la boîte”

Les propos d’Ancelotti étaient-ils valables ? Les données extraites de PremierLeague.com ont révélé que 88% des buts marqués la saison dernière (2020-2021) ont été marqués à l’intérieur de la surface. Dans une étude comparative des buts de la Liga, de l’EPL, de la MLS et de la Serie A de 2004 à 2009, 82% des buts ont été marqués à l’intérieur de la surface. Une étude similaire menée par Tony Carr, ancien directeur de la jeunesse de la West Ham Academy, a également révélé que 82% des buts ont été marqués à l’intérieur de la surface et 94% des buts ont été marqués avec deux touches ou moins. Lors de l’Euro 2012, The Sports Journal a constaté que 90% des buts marqués étaient à l’intérieur de la surface, en particulier dans le point de penalty jusqu’à la ligne de but. Les mots d’Ancelotti tiennent bon : la majorité des buts sont marqués à l’intérieur de la surface.

Flashforward un mois plus tard, et Vini a marqué quatre buts en quatre matchs de Liga, égalant déjà son plus haut total de buts jamais marqués en une saison complète. Les quatre buts ont été marqués dans la surface. Les quatre buts, une fois à l’intérieur de la surface, l’ont été avec deux touches ou moins. C’est comme si une ampoule s’était éteinte.

Les buts sont venus comme un sous-produit de changements importants dans le jeu de Vinicius. Rien que la saison dernière, le volume de tir de Vinicius a augmenté. Il a effectué en moyenne deux (+2) tirs supplémentaires par match et en moyenne (~+2,5) tirs cadrés supplémentaires par match. Il a réduit le nombre de verges d’où il tire de (-2,6) verges par rapport à la saison dernière et de (-6,3) verges depuis sa saison 2018-2019 lorsqu’il a éclaté pour la première fois. Plus vous êtes proche du but, meilleures sont les chances de marquer. Plus de tirs, plus de tirs cadrés et plus près du but = probabilité de buts plus élevée. Le Brésilien par 90 xG sans pénalité est un 0,76 alléchant – un chiffre qui baissera probablement, mais si les mesures ci-dessus sur les tirs et la distance, ne seront pas très éloignées.

Ce n’est pas seulement le tir du Brésilien qui s’est amélioré, mais aussi son positionnement. Il commence plus haut sur le terrain, se positionnant sur la ligne de fond adverse, prêt à enflammer une transition. Les données de Fbref montrent que Vinicius appuie deux fois moins que la saison dernière, conservant plutôt cette énergie pour la contre-attaque. Il touche en moyenne 7 touches supplémentaires dans le dernier tiers par match (+21% par rapport à l’année dernière) et reçoit +1 passes progressives supplémentaires dans le dernier tiers par rapport à la saison dernière.

Les ajustements subtils de son moyen de jeu couplés au travail effectué pendant l’intersaison pour préparer son corps, le travail mental effectué avec un psychologue ainsi que ses entraîneurs du Real Madrid, signifient que Vinicius a enfin trouvé les ingrédients nécessaires pour mettre fin à ses malheurs en marquant des buts. . Les équipes de l’opposition se méfieront. Le rapport de dépistage est sorti. Des systèmes seront mis en place pour se défendre contre Vinicius et atténuer son influence. L’improvisation dans le jeu sera souvent nécessaire, mais garder ces principes directeurs – comme des touches limitées dans la surface et des tirs plus près du but, aidera le joueur de 21 ans à rester sur la bonne voie. Le Brésilien a toujours été un facteur X, maintenant ses compétences uniques associées au produit final peuvent le catapulter à un nouveau niveau en tant que l’un des meilleurs joueurs du monde.