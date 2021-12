Mesures Covid Madrid – La nouvelle norme sur les tests d’antigène qui peuvent vous affecter

21/12/2021 à 22:19 CET

PE

Madrid prend un tour quelques heures avant la rencontre entre le Gouvernement et les Communautés Autonomes. Le ministère de la Santé de la Communauté de Madrid a établi que un test d’autodiagnostic avec un résultat positif doit être accompagné d’une quarantaine de 10 jours.

Le ministère de la Santé considérera ce résultat comme vraiment positif et, en plus, recommande d’éviter les visites et de prendre les mesures préventives habituelles, comme indiqué par le gouvernement régional dans un communiqué.

Si vous avez une fièvre supérieure à 38 degrés et/ou une détresse respiratoire, vous devrez contacter le centre de santé, où l’on pourra vous demander de réaliser un test de diagnostic d’infection active (PDIA) pour confirmer le diagnostic. En cas de urgence, vous devez contacter le 112.

Pour les contacts étroits de personnes qui obtiennent un résultat positif avec les tests d’autodiagnostic, dans le cas d’être vaccinés avec le régime complet, en plus de prendre des mesures extrêmes de prévention, ils doivent réduire les sorties à l’essentiel et il est recommandé , si possible , télétravail pendant 7 à 10 jours après l’exposition.

En cas d’aller au travail, des mesures préventives doivent être maintenues avec une utilisation continue et correcte du masque, de préférence chirurgical et quelle que soit la distance, et évitez les réunions pour le petit-déjeuner et le déjeuner.

De plus, il est conseillé limiter les interactions sociales à l’essentiel et évitez d’aller dans des endroits bondés et des événements de masse.

En cas de contacts étroits non vaccinés, il est vivement conseillé de contacter le centre de santé, où ils indiqueront la nécessité de maintenir la quarantaine et d’effectuer une PDIA conformément à la stratégie de détection précoce, de surveillance et de contrôle de Covid-19 de la Communauté de Madrid.

Dans le même temps, il est recommandé que les contacts étroits des cas positifs prennent des mesures de prévention extrêmes en évitant les contacts avec les personnes vulnérables, en surveillant l’apparition des symptômes, et si ceux-ci surviennent, contactez un centre de santé pour évaluation clinique, évaluation des risques et performance de la PDIA, s’il procède.