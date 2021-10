Mesures COVID pour les enfants : les États-Unis et l’Europe adoptent des approches différentes

Les pays européens ne vaccinent pas leurs enfants de cinq ans et enlèvent les masques.

es États-Unis sont à quelques semaines du déploiement d’un vaccin COVID-19 pour les enfants aussi jeunes que cinq ans. Et pourtant, même après son déploiement, les enfants continueront de se masquer dans les écoles. « Nous allons continuer à recommander des masques dans toutes les écoles, pour toutes les personnes dans ces écoles », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky.

Cela soulève beaucoup de questions. Si ce n’est pas le cas, quand les vaccins seront disponibles pour les enfants, alors quand ? Quand un certain nombre les prend ? Quand reçoivent-ils des boosters six mois plus tard ? Étant donné que les enfants non vaccinés sont manifestement plus à l’abri du COVID que les adultes vaccinés qui vivent et travaillent souvent sans…

