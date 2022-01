Mesures de lutte contre la traite des êtres humains : sensibilisation aux stratégies

Les vulnérabilités socio-économiques, les inégalités et les marginalités facilitent certainement les plans de jeu des prédateurs locaux, mais ajoutent maintenant aux malheurs qu’ils sont gouvernés, contrôlés et dirigés par des acteurs plus importants dont l’élimination nécessite des stratégies différentes.

Par le Dr AP Maheshwari

A l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation à la traite des êtres humains, qui tombe le 11 janvier 2022, il est temps pour nous tous de revenir à la fois sur la gravité de l’ensemble du problème et sur les efforts renouvelés qui sont nécessaires à différents niveaux pour le contenir. Le problème ne se limite plus seulement à l’exploitation sexuelle ou commerciale ou au travail forcé dans certains secteurs à but lucratif, il va maintenant bien au-delà. Il a fusionné avec d’autres types de trafic ; qu’il s’agisse de drogues, d’armes ou de fausses monnaies, ce qui renforce encore la menace générée par les syndicats criminels en réseau à l’échelle mondiale ainsi que par différents modules terroristes. Les vulnérabilités socio-économiques, les inégalités et les marginalités facilitent certainement les plans de jeu des prédateurs locaux, mais ajoutent maintenant aux malheurs qu’ils sont gouvernés, contrôlés et dirigés par des acteurs plus importants dont l’élimination nécessite des stratégies différentes. Des attraits pour des emplois à l’étranger et des séries d’envois de fonds énormes, en plus de l’exploitation et de la radicalisation, ont été découverts lors d’enquêtes sur diverses attaques terroristes. Deuxièmement, le trafic et l’exploitation en ligne ont donné une tournure différente à l’ensemble du scénario où la victime n’est même pas consciente qu’elle est réellement exploitée, mais peut même volontairement coopérer avec l’exploiteur. Les enquêtes dans de nombreux cas de ce genre ont été une révélation absolue. Les cyberplateformes aussi ont désormais pris des dimensions mondiales, rendant difficile la détection, la prévention et la sanction des coupables. Troisièmement, l’ensemble de la contre-réponse doit être beaucoup plus inclusif et complet. En d’autres termes, elle devrait être de plus en plus centrée sur la victime et ne pas se limiter simplement à prendre des mesures contre l’agresseur. Cela appelle une approche écosystémique holistique qui doit assurer l’intégration de divers vecteurs qui redonnent du pouvoir à la victime. Cela inclurait l’aide juridique aux victimes, leurs soins et leur réadaptation, leur santé et leur rétablissement et leur réinstallation dans la vie afin d’éviter toute possibilité de re-trafic. Quatrièmement, lorsque nous parlons d’écosystème axé sur les victimes, voyons d’abord l’écosystème des auteurs d’infractions sur lequel ils prospèrent. Dans ce contexte, la coopération multilatérale entre les pays, la coordination via les agences des Nations Unies, la coopération régionale, l’activation de groupes de travail financiers intégrés et divers efforts de lutte contre le terrorisme deviennent vraiment cruciales. Ces arènes restent néanmoins très complexes avec un besoin constant de suivi en temps réel soutenu par des bases de données solides, des stratégies dynamiques et des interventions diplomatiques intelligentes. Les agences faîtières aux niveaux national et international ont donc un vaste programme devant elles. Cinquièmement, au milieu des immenses défis auxquels la communauté mondiale est confrontée, compte tenu d’un trafic d’êtres humains estimé à 150 milliards de dollars, la coordination interinstitutions et le renforcement des capacités aux niveaux mondial, national et local de manière optimale restent une préoccupation majeure. Sixièmement, la traite doit être bien analysée en termes de commerce sexuel, qui peut être volontaire ou contraint ; le travail des enfants sous la contrainte ou en tant que salarié poussé par la pauvreté ; le mariage forcé des filles dans certaines conditions socio-économiques ou de telles variantes similaires. Les forces de l’ordre comprennent-elles le concept de liberté et de choix qu’une société civile consciente trouverait dans l’ordre ? Sont-ils suffisamment sensibles à la situation ? Au contraire, certains chercheurs trouvent des preuves de nouvelles exploitations par les forces de l’ordre elles-mêmes. Le problème des réfugiés, des migrants illégaux et de leur exploitation appelle également une réponse politique forte. Dernier point mais non le moindre, le récent siège imposé à la société par les assauts de la covid aurait entraîné un chômage supplémentaire, disons environ 2 à 3 millions de personnes en Inde même. Vingt et un pour cent d’augmentation du travail des enfants, dix-sept pour cent d’augmentation du mariage forcé des filles et des chiffres similaires sont actuellement cités, ce qui pourrait en fait être une sous-estimation. Cela s’ajouterait au trafic réputé régulier. Certaines de ces estimations nous disent qu’il y a déjà 2 crore plus des travailleuses du sexe et près de 80% d’entre elles sont là contre leur gré. Toutes les heures, 4 filles sont initiées à ce métier et 3 d’entre elles sont de malheureuses victimes. Il ne s’agit désormais plus seulement de la menace des droits humains ou de la protection des victimes, mais aussi de l’urgence de protéger la Nation. On ne sait pas combien de cellules dormantes et d’agents de guerre par procuration pourraient être infusés dans les territoires. Le problème est grave et appelle une approche à plusieurs volets. L’étape la plus importante et la plus réaliste que nous puissions prendre est de créer une SENSIBILISATION : une prise de conscience à la maison, parmi les parents ainsi que les enfants ; sensibilisation à l’école et une sensibilisation dans la communauté en général. Cette prise de conscience doit être en temps réel dans la vie réelle ainsi que sur les plateformes virtuelles. Nous devons couvrir toutes les zones vulnérables. Aujourd’hui, avec les apprentissages pilotés par covid, la vie s’est déplacée vers les plateformes numériques. La manière dont la radicalisation ainsi que le moulage cognitif sont très pratiques sur de telles plates-formes, ainsi que les impacts pseudo-visuels qui sont activement créés, nécessitent notre attention immédiate. Il est impératif que nous éliminions tous les types d’inégalités entre les sexes, la haine de l’environnement, les dépendances cognitives et toutes les formes d’exploitation. Plusieurs ONG entreprennent ces tâches et elles sont activement soutenues par les agences gouvernementales. Le MHA ainsi que le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation créent constamment des politiques favorables et fournissent un cadre de soutien. Les sites Internet de ces ministères indiquent régulièrement les positions mises à jour. L’ouverture des unités de lutte contre la traite des êtres humains (AHTU) est l’une de ces étapes. Cependant, la transformation culturelle vers un fonctionnement collaboratif par de multiples agences reste encore une malheureuse victime. Nous travaillons toujours en silos ou refusons d’avoir une vision globale. Plusieurs cas souffrent d’un manque de coordination entre les agences centrales et étatiques, en particulier les zones frontalières. En tant que société, nous devons apprécier la beauté du système fédéral. Les intérêts acquis locaux doivent être empêchés de le faire disparaître. Le faible renforcement des capacités des agences d’enquête locales entrave parfois leur fonctionnement efficace. Dernièrement, de nombreux amendements juridiques ont été apportés à diverses lois, notamment l’ITPA, la loi sur la justice pour mineurs, le POCSO et même l’IPC et le CrPC. Cependant, les entités opérationnelles de l’écosystème juridique doivent encore être renforcées en termes de sensibilisation, d’outils adaptés et de compétences. Les domaines variés des preuves médico-légales, de la cyberarchitecture, des essais vidéo et de la collecte d’indices provenant de diverses agences mondiales, l’évolution de différents protocoles pour répondre aux tests juridiques de pertinence, de validité et d’intégrité doivent être constamment réorganisés.

Nous devons intensifier nos efforts en mode Mission car il n’en reste pas moins qu’aucun grand syndicat ou réseau n’a encore été démantelé et liquidé. Seuls des coursiers isolés ont été attrapés. Même le taux de condamnation dans de nombreux cas de ce genre n’a malheureusement même pas atteint un pour cent.

Nous devons le faire de manière proactive de peur que les êtres humains eux-mêmes ne soient utilisés contre des êtres humains. Nous sommes déjà témoins de « kamikazes » et le plus récent est le cauchemar biologique déconcertant qui se profile toujours à travers le monde.

(L’auteur est – Ancien DG, Bureau of Police Research & Development et DG CRPF. Et, expert en sécurité intérieure, police et gestion de crise. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.