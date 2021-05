Mesures de secours de la RBI pour les MPME: 4 points à retenir du discours de Shaktikanta Das; experts opine sac mixte

La RBI a permis mercredi aux SFB de classer les nouveaux prêts aux petites IMF avec une taille d’actifs allant jusqu’à Rs 500 crore pour rétrocession à des emprunteurs individuels en tant que prêts au secteur prioritaire.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Dans une tentative de relancer les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans le pays sous le choc de la deuxième vague de l’impact Covid, le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a annoncé mercredi plusieurs mesures de secours. Le soutien était en grande partie axé sur la réduction des problèmes de crédit pour les MPME, les petites entreprises et les particuliers. «Les petites entreprises et les entités financières au niveau local sont les plus touchées par la deuxième vague d’infections. Dans ce contexte et sur la base de notre évaluation continue de la situation macroéconomique et des conditions du marché financier, nous proposons de prendre des mesures supplémentaires », a déclaré Das dans son discours imprévu.

Afin de encourager le flux de crédit vers les MPME, RBI en février de cette année avait permis aux banques commerciales programmées de déduire les crédits décaissés aux nouveaux emprunteurs MPME de leur demande nette et de leurs engagements en temps et en heure (NDTL) pour le calcul du ratio de réserve de trésorerie (CRR). Das, mercredi, a prolongé cette exemption, qui est actuellement disponible pour les expositions jusqu’à Rs 25 lakh et pour les crédits décaissés jusqu’à la quinzaine se terminant le 1er octobre 2021, jusqu’au 31 décembre 2021 «afin d’encourager davantage l’inclusion des MPME non bancarisées dans le système bancaire. »

«C’est une très bonne incitation pour les banques à promouvoir les prêts au secteur des MPME. Notre demande est de poursuivre le processus de restructuration qui s’est terminé le 31 mars et d’inclure également les unités PME I pour en bénéficier. Le gouvernement devrait intervenir pour arrêter la pourriture causée par cette deuxième vague de cette pandémie. L’avenir de nombreuses unités MPME est menacé. La prise de contrôle devrait se faire sans heurts tandis que les banques et les procédures gouvernementales devraient être modifiées en conséquence et rapidement », a déclaré à Financial Express Online Manguirish Pai Raikar, président du Conseil national des MPME, Assocham.

Das a également autorisé les particuliers, les petites entreprises et les MPME avec des prêts allant jusqu’à Rs 25 crore et qui n’avaient pas bénéficié d’une restructuration dans le cadre de l’un des cadres de restructuration précédents, y compris en vertu du cadre de résolution 1.0 à compter du 6 août 2020, et qui étaient classés comme “ Standard ‘au 31 mars 2021, pour être éligible «à être considéré dans le cadre de la résolution 2.0». Les emprunteurs peuvent bénéficier restructuration ponctuelle dans le cadre proposé jusqu’au 30 septembre 2021. «Comme pour celles classées comme standard au 31 mars 2021, un nombre limité de petites entreprises et de MPME pourraient bénéficier de cette mesure», Kavita Chacko, économiste principale, CARE Ratings a déclaré à Financial Express Online.

Lire aussi: Les transactions numériques pour MSME Min, les bureaux annexes diminuent pour la troisième année consécutive; Tops KVIC en volume

D’autre part, pour les particuliers et les petites entreprises qui ont déjà profité de la restructuration des prêts dans le cadre de 1.0, RBI a déclaré que les établissements de crédit peuvent augmenter la période de moratoire ou la durée résiduelle jusqu’à un total de 2 ans. «L’extension du délai de deux ans aurait dû être étendue aux MPME également, leurs plans de relance auraient été gravement affectés. Cependant, offrir une deuxième chance de restructuration aux MPME et aux petites entreprises, qui n’ont pas pu bénéficier de ces avantages plus tôt ou qui en ont maintenant un nouveau besoin, est une initiative bienvenue. Le succès de cette opération dépendra du soutien des banques pour que les bénéfices se concrétisent », a déclaré Maulik Sanghavi, Partner – Resolution Advisory, BDO India à Financial Express Online.

La banque centrale a également déclaré qu’elle procéderait à des opérations de repo à long terme sur trois ans (SLTRO) de Rs 10,000 crore au taux repo pour les petites banques financières (SFB) afin de fournir un soutien supplémentaire aux petites entreprises, micro et petites industries et autres entités du secteur non organisé affectées négativement pendant la vague actuelle de la pandémie. La facilité serait déployée pour de nouveaux prêts allant jusqu’à Rs 10 lakh par emprunteur et serait disponible jusqu’au 31 octobre 2021.

«À l’heure actuelle, lorsque Covid sans précédent devient imparable et affecte les petites entreprises de la manière la plus méchante, de telles mesures peuvent leur apporter un certain soulagement et les aider à renaître et à survivre dans une certaine mesure. Cependant, l’étendue des prêts aurait pu être plus raisonnable et la durée de la facilité peut nécessiter un réexamen pendant une période prolongée tout en observant la tendance actuelle au pic de Covid », a déclaré Deepak Thakur, partenaire, L&L Partners à Financial Express Online.

Mercredi, la RBI a également permis aux SFB de classer les nouveaux prêts aux petites IMF avec une taille d’actifs allant jusqu’à Rs 500 crore pour rétrocession à des emprunteurs individuels en tant que prêt sectoriel prioritaire. «À l’heure actuelle, les prêts consentis par les SFB aux IMF pour rétrocession ne sont pas pris en compte pour la classification des prêts au secteur prioritaire (PSL)», a déclaré Das. L’allégement serait disponible jusqu’au 31 mars 2022.

«L’annonce d’aujourd’hui est très décevante. L’alternative au moratoire par la restructuration des prêts pour les comptes qui sont «standard» au 31 mars seulement privera de nombreux travailleurs indépendants et MPE de profiter de cet avantage. De nombreuses entreprises actives dans le tourisme, l’automobile, la restauration, etc., ont été laissées de côté. La catégorie du secteur prioritaire et une allocation plus élevée de prêts supplémentaires ne peuvent à elles seules être une solution pour le moment. Ce qu’il faut, c’est le confort de la réduction du coût du financement », a déclaré KE Raghunathan, responsable du Consortium des associations indiennes à Financial Express Online.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.