Mesures désespérées : le pari de Nitish Kumar pour un rôle plus important dans la politique nationale peut-il être payant ?

Les performances lamentables du JD (U) aux élections de l’assemblée du Bihar en 2020 ont immédiatement déclenché des spéculations selon lesquelles la carrière politique de Nitish Kumar est maintenant terminée. L’une des principales raisons était que le BJP a éclipsé le JD (U) dans les sondages de l’Assemblée, ce qui a finalement permis au premier de couper les ailes de Kumar à la direction de l’État, bien qu’il reste le ministre en chef.

Il semble que ‘Sushaasan Babu’, un politicien chevronné connu pour ses tactiques à l’ancienne qui ont fonctionné en sa faveur jusqu’à présent, ait également réalisé qu’avec sa pertinence qui s’estompe, il est peut-être temps pour lui de rediriger son graphique de carrière vers le organiser.

Les récentes manœuvres de Kumar ne suggèrent pas autre chose que celle d’un leader essayant désespérément de rester pertinent dans le discours politique national. Après sa position surprenante sur le scandale de l’espionnage de Pegasus, Kumar est maintenant le fer de lance du chœur montant pour un recensement basé sur les castes dans le pays, mettant son allié NDA dans une tache.

Si la décision du JD(U) de contester les prochaines élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh, avec ou sans le BJP, était une indication, la résolution adoptée par le JD(U) déclarant que Kumar a « toutes les qualités d’un Premier ministre » n’a fait que cimenter ces spéculations. Le parti de Kumar a toutefois précisé plus tard que Narendra Modi « est et sera » le visage du Premier ministre de la NDA pour les élections de 2024 à Lok Sabha.

Une section d’experts politiques pense que la carrière politique de Nitish Kumar a atteint son apogée et ces récentes mesures pourraient être une tentative de se positionner comme le visage d’un front d’opposition uni, qui ne deviendra que futile, comme ils l’ont fait par le passé.

Les ambitions politiques croissantes de Nitish Kumar

S’adressant à FinancialExpress.com, Sangeet Ragi, HOD – Sciences politiques, Université de Delhi, a estimé que Kumar envisageait peut-être de rompre les liens avec le BJP et que cela pourrait être la raison pour laquelle il a avancé des arguments en faveur d’un recensement des castes, “sachant parfaitement bien que le BJP pourrait ne pas l’accepter.

Le mois dernier, Kumar a dirigé une délégation de 10 membres du Bihar pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi sur la question du recensement basé sur les castes. La délégation comprenait des représentants de partis, dont le chef du RJD Tejashwi Yadav.

“Chaque politicien a des ambitions car tout le monde n’est pas Naveen Patnaik qui est satisfait de la politique de l’État. Après avoir servi l’État pendant trois mandats consécutifs en tant que ministre en chef, vous commencez à nourrir des ambitions plus élevées », a déclaré Ragi.

« Nitish Kumar veut se projeter comme différent du BJP. Il pense que ses manches dans la politique du Bihar sont terminées et qu’il est temps pour lui d’aller au-delà et de chercher un rôle national pour lui-même », a-t-il ajouté.

Cependant, le commentateur politique Dr Suvrokamal Dutta, en conversation avec FinancialExpress.com, estime que « la résistance de Kumar contre le BJP va être vaine » car il a essayé la même chose dans le passé qui s’est avéré être un « échec ».

Qualifiant les récentes mesures de Kumar de « manifestation politique », le Dr Dutta a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative d’exiger de meilleures mesures de la part du gouvernement Modi ou de « faire pression pour un autre poste au Cabinet » pour l’un de ses fidèles.

«Je ne pense pas que Nitish Kumar réussira même s’il mène le bateau et essaie de se lier avec l’opposition parce qu’il l’a fait dans le passé et son expérience a été horrible. Deuxièmement, l’opposition ne lui fait pas non plus confiance », a-t-il déclaré, qualifiant Kumar de « soleil couchant ».

La politique de vengeance par Nitish ?

Une perte importante de sièges pour le JD (U) lors des élections de l’assemblée du Bihar en 2020 (de 71 sièges dans les sondages du Bihar en 2015 à seulement 43 sièges en 2020) malgré le fait qu’il ait disputé plus de sièges que le BJP, Nitish Kumar a perdu la majeure partie du pouvoir de négociation dans le Coalition NDA. Bien qu’il ait été nommé ministre en chef, le BJP a désormais la haute main dans le gouvernement de coalition, qui dirige l’État.

Résultats des élections à l’Assemblée du Bihar 2020 – Part des sièges par parti

Cependant, Kumar a récemment intensifié ses efforts pour fortifier son bastion politique. Le parti d’Upendra Kushwaha, ami devenu ennemi devenu ami de Kumar, est susceptible de fusionner avec le JD(U). Kushwaha a soutenu la demande de Kumar d’un recensement des castes et a même déclaré que le JD(U) pourrait quitter la NDA si la demande n’était pas satisfaite.

Cependant, ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que le RLSP de Kushwaha est un acteur mineur dans la politique de l’État et pour que Kumar fasse un pas important pour unir l’opposition, il devra s’associer au RJD, qui est devenu le plus grand parti dans les sondages du Bihar 2020.

Cependant, un tel alignement politique est peu probable, compte tenu du drame politique de 2017 dans l’État lorsque le JD (U) a abandonné le « Mahagathbandhan » pour se joindre au BJP.

S’adressant à FinancialExpress.com, le porte-parole du RJD, Chitranjan Gagan, a déclaré que Kumar avait perdu la confiance de l’opposition et qu’il n’y avait aucune chance que RJD lui serre la main maintenant.

“Ce Nitish Kumar n’est pas le Nitish Kumar de 2015. Sa popularité et sa confiance ont baissé. Ses récents mouvements montrent clairement qu’il veut naviguer avec l’opposition, mais cela n’arrivera pas. Comment quelqu’un qui a échoué en tant que ministre en chef peut-il devenir le premier ministre du pays ? » dit Gaga.

Route difficile pour Nitish

Alors que Nitish Kumar a catalysé son programme contre le BJP, son émergence comme le visage d’une opposition unie ne sera pas une tâche facile, en raison de plusieurs facteurs.

Tout d’abord, la soi-disant idée d’une opposition unie a échoué à maintes reprises, malgré plusieurs initiatives de dirigeants comme Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi et même Nitish Kumar. Rassembler tous les partis d’opposition non-BJP sous un même toit n’a pas été une tentative réussie en raison des ambitions personnelles de ces dirigeants.

En fait, les partis d’opposition n’ont pas réussi à s’unir et à affronter le gouvernement NDA dirigé par le BJP sur des questions telles que les lois agricoles, la TPS, la démonétisation et la loi modifiant la loi sur la citoyenneté.

Un autre facteur est que l’opposition du Bihar a perdu confiance en Kumar après qu’il s’est joint au BJP. À l’époque, Kumar voulait se débarrasser de Lalu et il pouvait voir son avenir avec Modi même s’il devait faire certains compromis.

Les analystes politiques estiment que Kumar ressuscitant l’alliance avec le BJP en 2017, quatre ans après avoir quitté la NDA suite à l’élévation de Narendra Modi en tant que premier ministre de la coalition, a mené son graphique politique vers son point culminant.

« S’il était sorti de la NDA la première fois qu’il est devenu ministre en chef avec le soutien du BJP, bien qu’il ait remporté une victoire très convaincante à l’assemblée de l’État, alors les choses auraient été totalement différentes et les gens auraient l’a accepté », a déclaré M. Ragi.

En 2015, un an après l’arrivée au pouvoir du gouvernement BJP dirigé par Narendra Modi, la bataille électorale du Bihar est devenue une bataille entre Nitish Kumar et PM Modi. En 2010, avant que le JDU ne quitte la NDA, il a refusé de laisser Modi, alors ministre en chef du Gujarat, faire campagne pour lui.

Auparavant, Nitish Kumar était considéré comme le seul homme capable de rivaliser avec le Premier ministre Modi. Avec son image propre, il a également représenté le spectre « anti-Lalu Yadav » au Bihar.

Deuxièmement, les experts pensent que Kumar poussant le BJP sur des questions telles que Pegasus snooping row ne lui donnera pas beaucoup de recul politique puisque la question, contrairement au chômage, à l’inflation et à la hausse des prix du carburant, n’a pas beaucoup d’importance pour l’homme du commun.

Troisièmement, si le JD(U) décide de quitter la NDA, cela pourrait avoir un impact au Bihar mais pas beaucoup à Delhi car le BJP lui-même n’a pas été trop disposé à nouer des alliances. Avec une force de 300 seuls, le BJP est déjà solide, dominant l’opposition au Parlement.

Cependant, la demande d’un recensement basé sur les castes pourrait s’avérer être un facteur important en faveur de Kumar en raison du fait que les castes jouent un rôle crucial dans la politique indienne, en particulier lors des élections dans des États comme l’Uttar Pradesh. En fait, l’histoire de la politique indienne au cours des quatre dernières décennies peut être lue uniquement à travers le prisme de l’OBC. Mais unir les partis basés sur les castes sous un même parapluie sera une tâche difficile, en raison de la politique complexe des banques de votes dans les différents États.

